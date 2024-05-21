В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта». С чем это связано?
Краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо», сообщили организаторы. Работы отличников отправили на дополнительную проверку
Организаторы «Тотального диктанта» 29 апреля сообщили, что в Краснодаре диктант написали «слишком хорошо» — отличников оказалось больше, чем ожидалось, их работы отправили на дополнительную проверку.
О том, с чем связана повышенная грамотность краснодарцев, Юга.ру спросили у журналистки Мадины Амади, которая читала диктант в этом году:
«Честно говоря, не знаю, с чем это может быть связано, кроме хорошей грамотности краснодарцев! У нас на всех площадках были участники, которые пишут диктант не первый год и пришли прицельно за отличной отметкой, до которой в прошлые разы не хватило совсем немного — перед диктантом мы общаемся с аудиторией и собираем неофициальную статистику».
Журналист и один из чтецов диктанта Антон Смертин рассказал об особенностях текста «Тотального диктанта 2024», автором которого была писательница Анна Матвеева.
«Ежегодно текст «Тотального диктанта» преподносит участникам какие-нибудь сюрпризы: непривычные географические названия, устаревшие термины, профессионализмы или регионализмы и т.д. В тексте Анны Матвеевой можно было увидеть другую особенность — особое пристрастие автора к такому своеобразному знаку препинания как тире. Впрочем, многие из тех, кто написал диктант в Краснодаре, достойно справились и с этой задачей».
Координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Алена Чавычалова отметила, что работы отличников впервые отправили на перепроверку.
«В Краснодаре мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда штаб «Тотального диктанта» запросил перепроверку работ участников. В день проведения акции были отправлены критерии проверки, а позднее мы получили дополнительные критерии — ранее допустимые варианты пунктуации были отменены. После перепроверки, конечно, количество отличников уменьшилось».
Из-за перепроверок задержали и награждение краснодарских отличников — дату организаторы все еще не объявили. Всего в Краснодаре «Тотальный диктант» написали 450 человек.
Как писали Юга.ру, Краснодар 20 апреля принял участие в «Тотальном диктанте» после двухлетнего перерыва.