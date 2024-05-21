В Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта». С чем это связано?

Организаторы «Тотального диктанта» 29 апреля сообщили , что в Краснодаре диктант написали «слишком хорошо» — отличников оказалось больше, чем ожидалось, их работы отправили на дополнительную проверку.

О том, с чем связана повышенная грамотность краснодарцев, Юга.ру спросили у журналистки Мадины Амади, которая читала диктант в этом году:

«Честно говоря, не знаю, с чем это может быть связано, кроме хорошей грамотности краснодарцев! У нас на всех площадках были участники, которые пишут диктант не первый год и пришли прицельно за отличной отметкой, до которой в прошлые разы не хватило совсем немного — перед диктантом мы общаемся с аудиторией и собираем неофициальную статистику».



Журналист и один из чтецов диктанта Антон Смертин рассказал об особенностях текста «Тотального диктанта 2024», автором которого была писательница Анна Матвеева.

«Ежегодно текст «Тотального диктанта» преподносит участникам какие-нибудь сюрпризы: непривычные географические названия, устаревшие термины, профессионализмы или регионализмы и т.д. В тексте Анны Матвеевой можно было увидеть другую особенность — особое пристрастие автора к такому своеобразному знаку препинания как тире. Впрочем, многие из тех, кто написал диктант в Краснодаре, достойно справились и с этой задачей».