В Краснодаре установили 23 тыс. новых контейнеров для мусора, в Сочи — 12 тыс., в Анапе — 7,7 тыс.

Власти Кубани рассказали об установке новых контейнеров для твердых коммунальных отходов в регионе

В Краснодарском крае с начала 2024 года установили около 92 тыс. контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как изменится вывоз мусора в Краснодаре и почему сортировку отходов не запустить без частного бизнеса:

«Новые евроконтейнеры появились во всех муниципалитетах региона. Они обладают большей вместительностью, проще в эксплуатации. Они заменили устаревшие и пришедшие в негодность баки, а также дополнили существующие площадки», — отметил Прошунин.

В Краснодаре установили 23 тыс. новых контейнеров, в Сочи — свыше 12 тыс., в Анапе — 7,7 тыс.



При этом жители региона продолжают жаловаться в соцсетях на стихийные свалки, возникшие у мусорных площадок: