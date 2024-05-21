В Краснодаре установили 23 тыс. новых контейнеров для мусора, в Сочи — 12 тыс., в Анапе — 7,7 тыс.

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Кубани рассказали об установке новых контейнеров для твердых коммунальных отходов в регионе

В Краснодарском крае с начала 2024 года установили около 92 тыс. контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как изменится вывоз мусора в Краснодаре и почему сортировку отходов не запустить без частного бизнеса:

«Новые евроконтейнеры появились во всех муниципалитетах региона. Они обладают большей вместительностью, проще в эксплуатации. Они заменили устаревшие и пришедшие в негодность баки, а также дополнили существующие площадки», — отметил Прошунин.

В Краснодаре установили 23 тыс. новых контейнеров, в Сочи — свыше 12 тыс., в Анапе — 7,7 тыс.

При этом жители региона продолжают жаловаться в соцсетях на стихийные свалки, возникшие у мусорных площадок:

Напомним, что мэрия Краснодара направила 40 млн рублей на обновление площадок для мусорных контейнеров.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей.

Краснодар Мусор Экология

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