Казачья станица «Атамань» открыла онлайн-доступ к своим улицам и событиям до 10 мая
Этнографический комплекс «Атамань» предлагает посетить улицы станицы и поучаствовать в событиях онлайн
Для этого подготовлен план мероприятий до 10 мая включтельно. Так, 3 мая в прямом эфире можно послушать лекцию об иконе Божией Матери, ее роли в жизни казаков, а также отправиться в видео-экскурсию по предметам казачьего быта. 4 мая зрителей ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению драников, 5 мая их научат делать обереговые куклы. На следующий день покажут архивный видеоролик 2019 года о конно-спортивных представлениях, проходивших в «Атамани». Далее в программе викторина, посвященная 75-летию Дня Победы, и обучающий эфир по фланкировке (владение казачьей шашкой).
Информация о мероприятиях публикуется на сайте «Атамани» и в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники.
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Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 апреля сообщил о продлении карантина по коронавирусу до 12 мая. Меры ограничения останутся теми же: по-прежнему остается беспропускное окно, а также режим между муниципалитетами, при котором требуется красный пропуск. Кондратьев несколько раз подчеркнул, что это делается в том числе ради курортного сезона, который должен стартовать 1 июня.
Кроме того, с 30 апреля в регионе введен масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски в общественных местах.
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