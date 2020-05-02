Казачья станица «Атамань» открыла онлайн-доступ к своим улицам и событиям до 10 мая

Для этого подготовлен план мероприятий до 10 мая включтельно. Так, 3 мая в прямом эфире можно послушать лекцию об иконе Божией Матери, ее роли в жизни казаков, а также отправиться в видео-экскурсию по предметам казачьего быта. 4 мая зрителей ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению драников, 5 мая их научат делать обереговые куклы. На следующий день покажут архивный видеоролик 2019 года о конно-спортивных представлениях, проходивших в «Атамани». Далее в программе викторина, посвященная 75-летию Дня Победы, и обучающий эфир по фланкировке (владение казачьей шашкой).

Информация о мероприятиях публикуется на сайте «Атамани» и в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники.