Лекция, винил-маркет и стрит-фуд. В Краснодаре под открытым небом пройдет фестиваль «Натворили»

Программа фестиваля не ограничивается музыкой. Организаторы подготовили несколько дополнительных точек притяжения.

Культурное пространство «Факультет» анонсировало на 6 июня фестиваль «Натворили». Главная фишка события — исключительно местная музыка. Организаторы собрали лайн-ап из краснодарских групп: «Беспризорники», Wols Live Quartet, Chervonnaya Band, «Римус», «Факультет Бэнд».

Гостей ждет винил-маркет. Пластинки можно будет не только купить, но и предварительно послушать и даже потрогать руками.

Запланирована лекция музыкального журналиста Романа Матыцина. Он презентует свою книгу «Ритмы южной окраины», посвященную музыкальной культуре Краснодара. Это первая масштабная документация музыкальной жизни региона 1960–1980-х годов.

Будет также маркет локальных брендов. Подробности можно уточнить у организаторов.