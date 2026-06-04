Лекция, винил-маркет и стрит-фуд. В Краснодаре под открытым небом пройдет фестиваль «Натворили»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

Субботний опен-эйр в центре Краснодара соберет местные музыкальные группы (18+)

Культурное пространство «Факультет» анонсировало на 6 июня фестиваль «Натворили». Главная фишка события — исключительно местная музыка. Организаторы собрали лайн-ап из краснодарских групп: «Беспризорники», Wols Live Quartet, Chervonnaya Band, «Римус», «Факультет Бэнд».

Программа фестиваля не ограничивается музыкой. Организаторы подготовили несколько дополнительных точек притяжения.

Читайте также:

Гостей ждет винил-маркет. Пластинки можно будет не только купить, но и предварительно послушать и даже потрогать руками.

Запланирована лекция музыкального журналиста Романа Матыцина. Он презентует свою книгу «Ритмы южной окраины», посвященную музыкальной культуре Краснодара. Это первая масштабная документация музыкальной жизни региона 1960–1980-х годов.

Будет также маркет локальных брендов. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 5-6 июня пройдет фестиваль «Место притяжения».

Афиша Краснодар Музыка отдых Развлечения События Фестивали

Новости

Лекция, винил-маркет и стрит-фуд. В Краснодаре под открытым небом пройдет фестиваль «Натворили»
Кубанские реки могут выйти из берегов. В зоне риска — Анапа, Краснодар и еще девять районов
Неприоритетный вид спорта. В Краснодаре может закрыться единственный хоккейный клуб
Бензиновый кризис в Крыму: продажу за наличные запретили, талонов в свободной продаже нет
Из нелегального зоопарка Дагестана изъяли более 40 редких животных — они жили в тесных вольерах и голодали
Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке

Лента новостей

В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
Вчера, 11:54
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств
В программе — кино под открытым небом и шахматный турнир
Река Кубань перелилась через дамбу
Вчера, 17:52
Река Кубань перелилась через дамбу
В Крымском районе эвакуируют около 180 человек
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте