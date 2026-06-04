Неприоритетный вид спорта. В Краснодаре может закрыться единственный хоккейный клуб

24 марта молодежный хоккейный клуб «Гвардия» в своем телеграм-канале сообщил о финансовых трудностях. Ранее команду финансировали частные спонсоры — строительные компании.

Директор по развитию клуба Владимир Евенко рассказал, что генеральный партнер прекратил сотрудничество, поэтому «Гвардия» открыла сбор средств и обратилась ко всем неравнодушным жителям Краснодара, Кубани и России с просьбой о помощи. Тогда же клуб запустил челлендж «Я — Мы — Гвардия».

«Теперь мы вынуждены бороться за выживание, и очень скоро вся эта уникальная для Юга России структура может рухнуть», — рассказала в интервью блогу «Любительский хоккей» председатель клуба Олеся Харченко.

По ее словам, клуб неоднократно обращался за поддержкой в администрацию Краснодарского края, региональное министерство спорта и администрацию президента. Однако команде отказали, поскольку «хоккей не входит в число приоритетных видов спорта на юге России». Кроме того, руководство клуба пытается найти спонсоров среди коммерческих организаций, но пока безуспешно.

В апреле, спустя полтора месяца после объявления сбора пожертвований, Харченко сообщила, что ситуация не изменилась. За это время удалось собрать лишь 68 тыс. рублей от 40 человек. Самый крупный вклад сделал мальчик, который отдал «Гвардии» свою копилку, в которой было почти 25 тыс. рублей.

Пока клуб находится в сложном финансовом положении, спортсменам приходится самостоятельно покупать экипировку и новые клюшки. При этом дети занимаются хоккеем бесплатно.