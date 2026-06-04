Неприоритетный вид спорта. В Краснодаре может закрыться единственный хоккейный клуб
Краснодарский хоккейный клуб «Гвардия» находится на грани закрытия. Для участия в сезоне 2026/2027 команде требуется 110 млн рублей
24 марта молодежный хоккейный клуб «Гвардия» в своем телеграм-канале сообщил о финансовых трудностях. Ранее команду финансировали частные спонсоры — строительные компании.
Директор по развитию клуба Владимир Евенко рассказал, что генеральный партнер прекратил сотрудничество, поэтому «Гвардия» открыла сбор средств и обратилась ко всем неравнодушным жителям Краснодара, Кубани и России с просьбой о помощи. Тогда же клуб запустил челлендж «Я — Мы — Гвардия».
«Теперь мы вынуждены бороться за выживание, и очень скоро вся эта уникальная для Юга России структура может рухнуть», — рассказала в интервью блогу «Любительский хоккей» председатель клуба Олеся Харченко.
По ее словам, клуб неоднократно обращался за поддержкой в администрацию Краснодарского края, региональное министерство спорта и администрацию президента. Однако команде отказали, поскольку «хоккей не входит в число приоритетных видов спорта на юге России». Кроме того, руководство клуба пытается найти спонсоров среди коммерческих организаций, но пока безуспешно.
В апреле, спустя полтора месяца после объявления сбора пожертвований, Харченко сообщила, что ситуация не изменилась. За это время удалось собрать лишь 68 тыс. рублей от 40 человек. Самый крупный вклад сделал мальчик, который отдал «Гвардии» свою копилку, в которой было почти 25 тыс. рублей.
Пока клуб находится в сложном финансовом положении, спортсменам приходится самостоятельно покупать экипировку и новые клюшки. При этом дети занимаются хоккеем бесплатно.
ПФК «Кубань» на грани ликвидации:
15 мая «Гвардия» сообщила в соцсетях, что для участия в сезоне 2026/2027 клубу требуется 110 млн рублей. Команда продолжает искать спонсора. Если необходимую сумму собрать не удастся, клуб будет вынужден прекратить существование. Кроме того, «Гвардии» придется выплатить Федерации хоккея штраф в размере около 90 млн рублей.
Олеся Харченко отметила, что спортсмены показывают достойные результаты, несмотря на то что Краснодарский край не считается хоккейным регионом. Например, сезон 2025/2026, в котором «Гвардия» одержала победы над «Самарой», «Протоном» и другими командами, клуб завершил выходом в плей-офф.
В соцсетях клуб поддержали пользователи:
«Самое странное, что для края, города и региона в целом хоккей — это дополнительная точка притяжения, а значит, и дополнительный заработок. Посмотрите, как круто хоккей используют в Челябинске! Да, это хоккейный регион. Но если бы там не было губернатора, который поддерживает спорт, то и там бы все загнулось. Смотрите шире, дорогие чиновники! В таком богатом крае смешно и позорно остаться без хоккея...»
«Чиновники миллиарды в Краснодарском крае воруют без страха и совести. Высосали все деньги на 20 лет вперед, а детям заниматься спортом нет возможности».
О том, как помочь клубу и сделать пожертвование, можно узнать в по ссылке в телеграм-канале «Я — Мы — Гвардия».
Хоккейный клуб «Гвардия» появился в 2020 году, первоначально выступая под названием «Ночная хоккейная лига». В 2022 году его объединили с детским клубом «Армада».
Сейчас в академии клуба занимаются около 400 человек в возрасте от 5 до 21 года со всей России. Игроки из других городов находятся на полном обеспечении: им оплачивают питание, проживание, тренировки и поездки.
Кроме того, в структуру «Гвардии» входят несколько любительских команд
Ранее в Краснодаре уже был профессиональный хоккейный клуб «Кубань» (его неофициально называли «Грифоны» из-за символа на эмблеме). Команда образовалась в 2012 году, отыграла три года, а в 2015-м распалась из-за финансовых трудностей.
Как писали Юга.ру, в июне 2025 года стало известно, что в Краснодаре может закрыться женский гандбольный клуб «Кубань».