В оперштабе Кубани рассказали подробности о новом умершем пациенте с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперативный штаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае 29 апреля сообщил о 20-й смерти человека с коронавирусом в регионе

29 апреля в оперштабе сообщили о 63 новых случаях инфицирования COVID-19 на Кубани. За сутки 105 пациентов выздоровели, один человек умер.

С 10 апреля у 39-летнего мужчины наблюдалась повышенная температура, беспокоили кашель и одышка. Его госпитализировали в клиническую инфекционную больницу Краснодара. У мужчины диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Анализ на COVID-19 показал положительный результат. В оперативном штабе добавили, что у мужчины был сахарный диабет.

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В министерстве здравоохранения края отметили, что мужчина не выезжал за пределы региона. Он проживал с матерью — у нее также выявили COVID-19. Женщину тоже госпитализировали в клиническую инфекционнную больницу.

Напомним, о предыдущем летальном случае стало известно 26 апреля. В Лабинской ЦРБ скончался второй врач, у которого подтвердили диагноз COVID-19. Всего в крае умерли 20 человек с коронавирусом. Заразился за все время наблюдения 951 человек, выздоровели 250 человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Коронавирус Краснодар смерть

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