В оперштабе Кубани рассказали подробности о новом умершем пациенте с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае 29 апреля сообщил о 20-й смерти человека с коронавирусом в регионе

29 апреля в оперштабе сообщили о 63 новых случаях инфицирования COVID-19 на Кубани. За сутки 105 пациентов выздоровели, один человек умер.

С 10 апреля у 39-летнего мужчины наблюдалась повышенная температура, беспокоили кашель и одышка. Его госпитализировали в клиническую инфекционную больницу Краснодара. У мужчины диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Анализ на COVID-19 показал положительный результат. В оперативном штабе добавили, что у мужчины был сахарный диабет.