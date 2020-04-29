В России хотят увеличить штрафы за оскорбления в интернете

Депутат предложил внести изменения в ч. 2 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях («Оскорбление») и приравнять оскорбления в интернете к публичным. Предполагается, что за это граждан будут штрафовать на 5-10 тыс. рублей, должностных лиц — на 50-100 тыс. рублей, юрлиц — на 200-700 тыс. рублей.

Также Хинштейн предложил увеличить сумму штрафов за обычное оскорбление: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юрлиц, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.