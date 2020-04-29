В России хотят увеличить штрафы за оскорбления в интернете
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 28 апреля заявил, что разработал законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным
Депутат предложил внести изменения в ч. 2 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях («Оскорбление») и приравнять оскорбления в интернете к публичным. Предполагается, что за это граждан будут штрафовать на 5-10 тыс. рублей, должностных лиц — на 50-100 тыс. рублей, юрлиц — на 200-700 тыс. рублей.
Также Хинштейн предложил увеличить сумму штрафов за обычное оскорбление: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юрлиц, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
Сейчас сумма штрафа для граждан за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, составляет 1-3 тыс. рублей, для юрлиц — 50-100 тыс. рублей. А за публичное оскорбление для граждан предусмотрен штраф 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юрлиц — 100-500 тыс. рублей.
Помимо этого, депутат собирается включить в статью КоАП новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность чиновников за хамство в интернете. При первом нарушении размер штрафа составит 50-100 тыс. рублей, при повторном — 100-500 тыс. рублей, написал RT.
Хинштейн пояснил, что сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
«Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть 2 не действует […]. А интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность», — высказался парламентарий.
Отвечая на вопрос, не повлечет ли принятие законопроекта излишне широкое толкование оскорбления в сети, Хинштейн пояснил, что в каждом случае будет проводится лингвистическая экспертиза.
Как отметил телеканал «360», текст законопроекта пока не внесен на рассмотрение Госдумы.
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Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение недостоверной информации и оскорбление представителей власти в интернете.