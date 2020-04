Мэр Геленджика обругал матом помощницу во время прямого эфира в инстаграме

View this post on Instagram

Добрый вечер, земляки. Во вторник 21 апреля в 10 часов начнётся прямой эфир в моём аккаунте. Отвечу на ваши вопросы, связанные с коронавирусом. Завтра до начала прямого эфира будут выбраны самые часто задаваемые вопросы под этой публикацией. Пишите.