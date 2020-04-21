Мэр Геленджика обругал матом помощницу во время прямого эфира в инстаграме

Глава Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел прямой эфир для жителей муниципалитета, в конце которого за кадром выругался матом в отношении своей подчиненной

Накануне в инстаграм-аккаунте главы Геленджика появилось сообщение о том, что Алексей Богодистов 21 апреля в 10:00 выйдет в прямой эфир, во время которого ответит на вопросы местных жителей, связанные с коронавирусом. Горожанам предлагалось оставить под публикацией вопросы, которые их интересуют.

Жители спрашивали мэра о том, почему в городе закрыли строительные магазины, в то время как магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, продолжают работать. Женщины с детьми интересовались возможностью получения выплат. Многие хотели узнать, откуда поступает финансирование на питание и медицинское наблюдение людей, находящихся в обсерваторе.

«Уважаемые жители, с богом! Дальше трудимся. Спасибо за вашу поддержку», — закончил прямой эфир мэр.

Алексей Богодистов провел трансляцию, после чего попрощался с горожанами.

Однако трансляцию он не отключил, и около 1,5 тыс. человек, смотревших прямой эфир, услышали, как Богодистов в нецензурной форме высказывается в адрес своей подчиненной. На это обратило внимание издание Baza.

«Скорикова... на*** [зачем] она сидит, б** [блин], кивает, че-то сует? Она же меня отвлекает! Она не понимает, что ли, бл***?! Господи, прости», — выругался мэр.

Исходя из данных на сайте администрации Геленджика, Богодистов имел в виду начальника отдела по взаимодействию со СМИ Янину Скорикову.