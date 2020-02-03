На Кубани проведут более десяти акций, посвященных 75-летию Победы

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 3 февраля обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Напомним, 2020-й год был объявлен Годом памяти и славы, так как в этом году страна отмечает юбилей — 75-летие Великой Победы. Согласно плану мероприятий в Краснодарском крае уже прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». Кроме того, в регионе запланированы:

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  • марш-эстафета «Наша великая Победа» — в марте. Его участники посетят Анапу, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Краснодар и Белореченск;
  • акция «Георгиевская лента» — накануне 9 мая;
  • шествие «Бессмертный полк», парад техники и прохождение войск в 25 городах края — 9 мая;
  • проведение исторической реконструкции боевых действий в Новороссийске — 9 мая;
  • акция «Свеча памяти» — 22 июня;
  • акция «День неизвестного солдата» — 3 декабря;
  • еженедельные Уроки мужества в школах с 1 по 11 класс и в 70 кубанских техникумах;
  • образовательные акции «Согреем сердца ветеранов», «Дорогами Славы», «Воины — защитники Кубани», «Эстафета памяти» и другие.

Помимо этого, во всех районах Кубани пройдут выставки, соревнования, поисковые работы, а также встречи с ветеранами. Также планируется ряд мероприятий по оказанию помощи ветеранам и ремонту их жилья. Кроме того, запланировано участие парадного расчета Кубанского казачьего войска в параде на Красной площади в Москве.

Во время совещания спикер ЗСК Юрий Бурлачко призвал депутатов обратить внимание на состояние памятников и мемориалов.

«Их необходимо содержать в достойном состоянии. Мы не должны потерять ни одного памятника. Особое внимание прошу уделить Вечному огню. Не должно быть ситуации, чтобы где-то он не горел. Это недопустимо», — отметил Юрий Бурлачко.

22 января Юга.ру писали о том, что в Краснодаре начали реставрировать Вечный огонь.

Великая Отечественная война День Победы ЗСК Краснодар Юрий Бурлачко

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