Что читают россияне на самоизоляции? Данные книжных магазинов

Книжные магазины 24 апреля поделились списком книг, которые чаще всего покупают россияне во время самоизоляции

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже он продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

24 апреля РИА «Новости» рассказало, какие книги, по данным книжных магазинов, россияне покупают во время самоизоляции.

Как сообщил менеджер отдела маркетинга интернет-магазина «Лабиринт» Сергей Кощеев, в это время наблюдается рост спроса на детские интерактивные книги с историческим экскурсом, а также на художественную литературу.

Самыми популярными книгами стали романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузели Яхиной, «Щегол», «Кто убил Оливию Коллинз?» Джо Спейн, а также новый роман Стивена Кинга «Институт».