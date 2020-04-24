Что читают россияне на самоизоляции? Данные книжных магазинов
Книжные магазины 24 апреля поделились списком книг, которые чаще всего покупают россияне во время самоизоляции
Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже он продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.
24 апреля РИА «Новости» рассказало, какие книги, по данным книжных магазинов, россияне покупают во время самоизоляции.
Читайте также:
Как сообщил менеджер отдела маркетинга интернет-магазина «Лабиринт» Сергей Кощеев, в это время наблюдается рост спроса на детские интерактивные книги с историческим экскурсом, а также на художественную литературу.
Самыми популярными книгами стали романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузели Яхиной, «Щегол», «Кто убил Оливию Коллинз?» Джо Спейн, а также новый роман Стивена Кинга «Институт».
В книжном магазине «Республика» тоже представили топ продаваемых книг апреля: антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», роман Евгения Водолазкина «Лавр», а также произведения Эдварда Гилберта и Олдоса Хаксли. Детям россияне предпочли читать на самоизоляции познавательные книги из серии «Волшебные створки», а также сборник Элены Фавилли и Франчески Кавальо «Сказки на ночь для юных бунтарок», написал телеканал «360».
Смотрите также:
«Сейчас, конечно, перевес в сторону художки и детской есть точно. Нон-фикшн, который сейчас популярен, тоже продается, но на него такого роста сильного у нас, по крайней мере, нет. Нон-фикшн — это же такая популярная литература, которая тебе помогает развиваться и что-то узнавать. А в рамках домашних условий, конечно, ты немножко, наверное, по-другому настроен», — сообщила коммерческий директор Московского Дома книги Наталья Короткая.
Расписание концертов, спектаклей, опер и лекций, на которые можно сходить, не выходя из дома, собраны в культурном календаре Афиши Юга.ру.
Все материалы по теме: