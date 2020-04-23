В выходные на Кубани будет солнечно и потеплеет до 21 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 23 по 25 апреля
По данным краевого гидрометцентра, в пятницу, 24 апреля, в регионе преимущественно без осадков. Ночью будет 0-5 °С, на Черноморском и Азовском побережье — 3-8 °С, возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-5 °С. Днем термометры покажут 14-19 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 8-13 м/с, на побережье Черного моря — 6-11 м/с.
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В выходные на Кубани сохранится сухая погода, однако днем 26 апреля местами возможен кратковременный дождь. Ночью 25 апреля похолодает до 0-5 °С, местами заморозки -1…-5 °С, в ночь на 26 апреля будет 3-8 °С, местами в восточной части 0-5 °С. Дневные температуры — 14-19 °С, местами потеплеет до 21 °С. Ветер 4-9 м/с, в конце выходных местами порывы усилятся до 13-18 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу будет солнечно и штиль, днем столбики термометров поднимутся до 21 °С. В ночь на воскресенье воздух остынет до 6-9 °С, днем ожидается пасмурная погода, а к ночи может пройти небольшой дождь. Ветер усилится до 4-7 м/с.
На Черноморском побережье также будет сухо, однако 26 апреля в южной части ожидается дождь. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем будет около 15-20 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — до 20 м/с.
В Краснодарском крае до 30 апреля действует карантин, во время которого людям запрещено выходить из дома без необходимости.
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На прошлых выходных жители Краснодара массово выбрались на отдых у берега Кубани, после чего власти краевого центра решили перекопать подъезды к водоемам и в грядущие выходные направить отряды самоконтроля в прибрежные и зеленые зоны.