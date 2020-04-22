В Лабинске суд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за карикатуру на Путина в инстаграме

Краснодарский край

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Лабинский районный суд в середине апреля вынес решение о штрафе местному жителю за неуважение к власти

По данным суда, вечером 1 апреля местный житель выложил в инстаграм карикатуру на президента России Владимира Путина. В ней Путин, как сообщается на сайте суда, забирает у больного аппарат ИВЛ со словами «Извини, чувак, это надо для пиара». В публикацию мужчина также добавил хештеги #Путинвор, #Путинболтун, #ЕдинаяРоссиясдохла, #коронавирус.

9 апреля в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Распространение в интернете информации, выражающей неуважение к власти). Во время заседания 14 апреля мужчина согласился с тем, что это его пост, однако виновным себя не признал. Он сообщил, что карикатура не оскорбляет органы государственной власти.

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«Суд учитывает, что в профиле социальной сети "Инстаграм" у Юркова И.С. имеется подписчик и данный профиль открыт для свободного просмотра неограниченного круга лиц. Данную публикацию отметило 91 человек», — уточнили в суде.

В итоге суд постановил, что местный житель распространил сведения в неприличной форме, которые оскорбили честь и достоинство президента. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, Путин подписал закон о штрафах за фейковые новости и оскорбление власти в марте 2019 года. 

Владимир Путин Лабинский район Оскорбление власти Социальные сети

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