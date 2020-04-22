В Лабинске суд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за карикатуру на Путина в инстаграме

По данным суда, вечером 1 апреля местный житель выложил в инстаграм карикатуру на президента России Владимира Путина. В ней Путин, как сообщается на сайте суда, забирает у больного аппарат ИВЛ со словами «Извини, чувак, это надо для пиара». В публикацию мужчина также добавил хештеги #Путинвор, #Путинболтун, #ЕдинаяРоссиясдохла, #коронавирус.

9 апреля в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Распространение в интернете информации, выражающей неуважение к власти). Во время заседания 14 апреля мужчина согласился с тем, что это его пост, однако виновным себя не признал. Он сообщил, что карикатура не оскорбляет органы государственной власти.