В России вынесли первое наказание за неуважение к власти. За пост про Путина

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое в России дело по новому закону о неуважении к власти в интернете.

Решение по нему 22 апреля вынес Чудовской районный суд.

«Судом установлено, что 31 марта К. разместил в сети "Интернет" в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ», — сообщает пресс-служба суда.

Подсудимому назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Обвиняемый — Юрий Картыжев записал оглашение приговора и выложил запись на YouTube. Из текста приговора следует, что 34-летний Картыжев разместил на своей странице «две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическим изображением президента России Путина».