В России вынесли первое наказание за неуважение к власти. За пост про Путина
Жителя Новгородской области оштрафовали за оскорбительный пост о президенте Владимире Путине
По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое в России дело по новому закону о неуважении к власти в интернете.
Решение по нему 22 апреля вынес Чудовской районный суд.
«Судом установлено, что 31 марта К. разместил в сети "Интернет" в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ», — сообщает пресс-служба суда.
Подсудимому назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.
Обвиняемый — Юрий Картыжев записал оглашение приговора и выложил запись на YouTube. Из текста приговора следует, что 34-летний Картыжев разместил на своей странице «две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическим изображением президента России Путина».
Как писали Юга.ру, закон, запрещающий оскорблять представителей власти в интернете, Владимир Путин подписал 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).
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