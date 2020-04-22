На телебашне в Сочи запустили подсветку с надписью «Оставайтесь дома»
В Сочи в конце апреля горожан начали призывать оставаться дома в период пандемии коронавируса с помощью светящейся надписи на телебашне
В Сочи организовали вечернюю акцию, призывающую горожан к самоизоляции. После наступления темноты на городской телебашне начали включать светодиодную надпись. Бегущей строкой на объекте написано «Берегите себя. Оставайтесь дома».
«Светящаяся надпись будет транслироваться на телебашне в вечернее время с 20:00 до 23:00 ежедневно, пока на территории Сочи не завершатся карантинные мероприятия», — сообщил начальник управления информатизации и связи городской администрации Руслан Кашапов.
Такую меру поддержали несколько отелей в городе. На зданиях гостиниц, которые сейчас пустуют, появилось «светящееся сердце» — символ солидарности во время пандемии, сообщила 22 апреля пресс-служба Сочи.
Напомним, за последние сутки в России коронавирус зарегистрировали у 5 тыс. 236 человек. На Кубани за сутки выявили 20 новых случаев заражения. Всего в регионе зафиксировали 481 пациента с COVID-19, 14 человек умерли.
Все материалы по теме:
Читайте также
Можно ли пожениться на карантине и как дела у работников event-индустрии
Биолог Сурен Газарян о летучих мышах, немецкой медицине и жизни в розыске