В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 44 человека

В России за сутки выявили свыше 5,6 тыс. случаев заражения COVID-19, 44 больных находятся на Кубани

По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 5 тыс. 642 жителей 78 регионов. Больше всего новых случаев — в Москве (+3 тыс. 83), Московской области (+718) и Санкт-Петербурге (+127).

В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 324 человек: Ростовская область — 54, Ингушетия — 46, Краснодарский край — 44 , Дагестан — 40, Чечня — 39, Северная Осетия — 32, Ставропольский край — 22, Карачаево-Черкесия — 19, Кабардино-Балкария — 18, Адыгея — 8, Крым и Севастополь — по 1.

У 45,5% всех зараженных не было клинических проявлений болезни. За сутки выздоровели 427 пациентов, сообщил RT . Умер 51 человек, в том числе 4 — в Ингушетии, 2 — в Дагестане, по 1 — на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 52 тыс. 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 456 летальных исходов, выздоровели 3 тыс. 873 человека.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».