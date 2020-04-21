«МегаФон» запустил продажу решений для удаленной работы
21 апреля в линейке продуктов «МегаФона» появились новые сервисы для удаленного доступа к корпоративным ресурсам
Эти решения активно используются в самом «МегаФоне» и позволили за несколько дней перевести на удаленку тысячи сотрудников без нарушения работы.
Продукты для удаленной работы сейчас наиболее актуальны для бизнеса. «МегаФон» в первые дни ограничений из-за пандемии предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят работать в таком режиме длительное время.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
«С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тыс. сотрудников "МегаФона". IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы у наших клиентов. Эти решения будут актуальны и после самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, и у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», — говорит гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Задачам больших компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми проектами. С помощью VDI можно комплектовать рабочие места по задачам. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.
Благодаря простоте внедрения и низким затратам для малого и среднего бизнеса оптимальна служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS). Это самый распространенный способ дистанционного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО они могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к корпоративным системам вроде 1С, SAP, CRM.
Оба продукта созданы на базе собственной платформы «МегаФон Облако». С их помощью клиенты автоматически получают преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность и поддержку. Среди плюсов решений «МегаФона» — скорость разворачивания удаленных рабочих мест: подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает всего день. Для создания безопасного доступа к рабочим местам требуется несколько минут.
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