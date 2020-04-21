«МегаФон» запустил продажу решений для удаленной работы

21 апреля в линейке продуктов «МегаФона» появились новые сервисы для удаленного доступа к корпоративным ресурсам

Эти решения активно используются в самом «МегаФоне» и позволили за несколько дней перевести на удаленку тысячи сотрудников без нарушения работы. Продукты для удаленной работы сейчас наиболее актуальны для бизнеса. «МегаФон» в первые дни ограничений из-за пандемии предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят работать в таком режиме длительное время.

«С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тыс. сотрудников "МегаФона". IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы у наших клиентов. Эти решения будут актуальны и после самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, и у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», — говорит гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян. Задачам больших компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми проектами. С помощью VDI можно комплектовать рабочие места по задачам. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.