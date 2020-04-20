Число зараженных коронавирусом на Кубани за сутки выросло на 34. Три пациента умерли
Оперштаб Краснодарского края сообщил о 34 новых случаях заражения коронавирусом в регионе
За последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 4 тыс. 268 жителей 76 регионов, среди них 34 зараженных — на Кубани, сообщил оперштаб Москвы в своих соцсетях. Краевой оперштаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения COVID-19 подтвердил эту информацию.
Читайте также:
Среди заболевших 5-летний ребенок в Краснодаре, старшему пациенту 85 лет. Всего в краевом центре зафиксировали 18 случаев заболевших коронавирусом, еще три — в Ейске, по два — в Курганинском, Лабинском и Каневском районах, по одному — в Апшеронском, Динском, Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи.
Таким образом, всего на сегодня в регионе подтвердили 417 случаев COVID-19, скончались восемь человек, трое из них — за последние сутки.
Семнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких: десять — в инфекционной больнице №2 Сочи, по два пациента — в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по одному — в СКИБ, Тихорецкой ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Всего из больниц выписали 70 человек, в том числе 11 — за прошедшие сутки.
Всего к 20 апреля в медорганизации края обратились 1 тыс. 365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 ребенка. В стационарах остались 583 пациента, из них 73 ребенка. На карантине дома под наблюдением врачей поликлиник 9 тыс. 8 кубанцев. В обсерваторах находится 325 человек: 91 — в Краснодаре, 199 — в Сочи, 6 — в станице Голубицкой, 4 — в станице Кущевской, 25 — человек в поселке Кабардинка. Их состояние в норме.
Роспотребнадзор провел 23 тыс. 274 лабораторных исследования, лабораториями минздрава — 26 тыс. 677 исследований, включая 1 тыс. 499 за последние сутки.
Всего в стране известно о 47 тыс. 121 зараженном коронавирусом, 405 человек скончались, написал RT.
Как сообщали Юга.ру, 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снова продлил карантин до 30 апреля, объяснив такую меру тем, что регион еще не достиг пика, и количество инфицированных в регионе прибавляется.
Все материалы по теме:
Читайте также
Как прошло пасхальное богослужение в краснодарском храме Рождества Христова во время карантина
Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Пол МакКартни
One world: Together at home — онлайн-концерт более 100 звезд