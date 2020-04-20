Число зараженных коронавирусом на Кубани за сутки выросло на 34. Три пациента умерли

Оперштаб Краснодарского края сообщил о 34 новых случаях заражения коронавирусом в регионе

За последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 4 тыс. 268 жителей 76 регионов, среди них 34 зараженных — на Кубани, сообщил оперштаб Москвы в своих соцсетях. Краевой оперштаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения COVID-19 подтвердил эту информацию.

Среди заболевших 5-летний ребенок в Краснодаре, старшему пациенту 85 лет. Всего в краевом центре зафиксировали 18 случаев заболевших коронавирусом, еще три — в Ейске, по два — в Курганинском, Лабинском и Каневском районах, по одному — в Апшеронском, Динском, Тихорецком, Выселковском, Белореченском, Туапсинском районах и Сочи. Таким образом, всего на сегодня в регионе подтвердили 417 случаев COVID-19, скончались восемь человек, трое из них — за последние сутки .

Семнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких: десять — в инфекционной больнице №2 Сочи, по два пациента — в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по одному — в СКИБ, Тихорецкой ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Всего из больниц выписали 70 человек, в том числе 11 — за прошедшие сутки. Всего к 20 апреля в медорганизации края обратились 1 тыс. 365 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 202 ребенка. В стационарах остались 583 пациента, из них 73 ребенка. На карантине дома под наблюдением врачей поликлиник 9 тыс. 8 кубанцев. В обсерваторах находится 325 человек: 91 — в Краснодаре, 199 — в Сочи, 6 — в станице Голубицкой, 4 — в станице Кущевской, 25 — человек в поселке Кабардинка. Их состояние в норме. Роспотребнадзор провел 23 тыс. 274 лабораторных исследования, лабораториями минздрава — 26 тыс. 677 исследований, включая 1 тыс. 499 за последние сутки. Всего в стране известно о 47 тыс. 121 зараженном коронавирусом, 405 человек скончались, написал RT.