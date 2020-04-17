В России продажи спортивных товаров выросли на 53%

С 1 марта по 5 апреля продажи увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на покупку спортивных товаров увеличился на 4% и составил 4,4 тыс. рублей. Наиболее популярной стал эспандер (фитнес-ленты) — его покупали на 45% чаще, чем в прошлом году. Покупки гирь увеличились на 44%, спортивных утяжелителей — на 23%, сообщил RT со ссылкой на данные компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд чеков.

Коврики для занятий спортом начали покупать на 31% чаще, а гантели и штанги — всего на 5%. При этом ряд товаров потерял популярность: продажа фитнес-мячей упала на 27% по сравнению с прошлым годом, спортивной скамьи — на 25%, скакалок — на 20%.