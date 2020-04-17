В России продажи спортивных товаров выросли на 53%
В России с 1 марта люди начали покупать больше спортивных товаров
С 1 марта по 5 апреля продажи увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на покупку спортивных товаров увеличился на 4% и составил 4,4 тыс. рублей. Наиболее популярной стал эспандер (фитнес-ленты) — его покупали на 45% чаще, чем в прошлом году. Покупки гирь увеличились на 44%, спортивных утяжелителей — на 23%, сообщил RT со ссылкой на данные компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд чеков.
Коврики для занятий спортом начали покупать на 31% чаще, а гантели и штанги — всего на 5%. При этом ряд товаров потерял популярность: продажа фитнес-мячей упала на 27% по сравнению с прошлым годом, спортивной скамьи — на 25%, скакалок — на 20%.
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Затем карантин продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями.
Цифровой видеосервис Wink совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM во время карантина запустили серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом дома.