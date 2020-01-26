За коллаж на Кадырова в Чечне задержали не менее 25 человек

Жители Чечни нарисовали коллаж, на котором Рамзана Кадырова изобразили в облачении православного священника. После этого 24 января в Шали, селе Герменчук и Курчалоевском районе прошли задержания. Среди задержанных были подростки, а также не только те, кто отправлял рисунок, но и его получатели.

Предположительно, всех на ночь доставили в изолятор временного содержания ОМВД по Шалинскому району без составления протоколов. По данным «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники, задержанных избивали.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые своими комментариями могли «оскорбить чью-то честь». Глава Чечни подчеркнул, что не оставит тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены», и наказания за это он не боится.