За коллаж на Кадырова в Чечне задержали не менее 25 человек
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали людей, которые нарисовали коллаж на главу республики Рамзана Кадырова
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Жители Чечни нарисовали коллаж, на котором Рамзана Кадырова изобразили в облачении православного священника. После этого 24 января в Шали, селе Герменчук и Курчалоевском районе прошли задержания. Среди задержанных были подростки, а также не только те, кто отправлял рисунок, но и его получатели.
Предположительно, всех на ночь доставили в изолятор временного содержания ОМВД по Шалинскому району без составления протоколов. По данным «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники, задержанных избивали.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые своими комментариями могли «оскорбить чью-то честь». Глава Чечни подчеркнул, что не оставит тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены», и наказания за это он не боится.
О том, кто, как и перед кем публично извинялся в 2019 году, можете прочитать здесь.
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