На главных улицах Краснодара и других городов Кубани появятся посты ДПС для контроля за поездками без пропуска

В городах Краснодарского края в середине апреля откроют карантинные посты, которые будут останавливать водителей без пропусков

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям региона разрешили выходить из дома только в случае особой необходимости — для похода в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. Для передвижения пешком и на машине в регионе ввели специальные пропуска. С 12 апреля краевые власти смягчили условия карантина: разрешили работать рынкам и автомойкам, а условия, при которых можно выходить из дома, дополнили. Также в крае с 10:00 до 16:00 ввели «беспропускное окно», во время которого можно ездить на машине без пропуска. В иное время документ по-прежнему необходим.

15 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев распорядился разместить на магистральных улицах в муниципалитетах дополнительные посты ДПС. В первую очередь они должны появиться в Краснодаре. По словам губернатора, такая мера требуется, чтобы пресекать проезд людей, у которых нет пропусков.

«Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение», — поручил Кондратьев.

При этом он добавил, что людей не следует штрафовать: «Давайте просто их разворачивать».