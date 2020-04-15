На главных улицах Краснодара и других городов Кубани появятся посты ДПС для контроля за поездками без пропуска

Краснодарский край

Распечатать

В городах Краснодарского края в середине апреля откроют карантинные посты, которые будут останавливать водителей без пропусков

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям региона разрешили выходить из дома только в случае особой необходимости — для похода в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. Для передвижения пешком и на машине в регионе ввели специальные пропуска. С 12 апреля краевые власти смягчили условия карантина: разрешили работать рынкам и автомойкам, а условия, при которых можно выходить из дома, дополнили. Также в крае с 10:00 до 16:00 ввели «беспропускное окно», во время которого можно ездить на машине без пропуска. В иное время документ по-прежнему необходим.

Читайте также:

15 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев распорядился разместить на магистральных улицах в муниципалитетах дополнительные посты ДПС. В первую очередь они должны появиться в Краснодаре. По словам губернатора, такая мера требуется, чтобы пресекать проезд людей, у которых нет пропусков.

«Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных улицах города, просто перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого есть соответствующее разрешение», — поручил Кондратьев.

При этом он добавил, что людей не следует штрафовать: «Давайте просто их разворачивать»

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 15 апреля в крае подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 239 инфицированных, один мужчина и две женщины скончались. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 40 человек выздоровели. 

В России к 15 апреля зарегистрировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 28 человек. Всего в стране вирус выявили у 24 тыс. 490 человек.

Вениамин Кондратьев ГИБДД Карантин Коронавирус Краснодар

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из-за отсутствия красного пропуска в Краснодар за день не смогли въехать больше тысячи автомобилистов
На главных улицах Краснодара и других городов Кубани появятся посты ДПС для контроля за поездками без пропуска
В Геленджике открыли новую станцию для тушения лесов из-за осложненной ситуации с пожарами
Владельцам малого и среднего бизнеса пообещали дать денег на зарплаты сотрудникам
В Краснодаре открыли и сразу закрыли рынки и ярмарки, которые намеревались работать во время карантина
Суд в Туапсе оштрафовал двух местных жителей за нарушение карантина до того, как за это разрешили штрафовать

Лента новостей

Реклама на портале