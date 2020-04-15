Альпинист из Санкт-Петербурга попал под камнепад в Кармадонском ущелье

Северная Осетия

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В горах Северной Осетии сотрудники МЧС и пограничники 14 апреля спасли альпиниста, который получил травму

Накануне около полудня к пограничной заставе в Кармадонском ущелье Северной Осетии вышел альпинист. Он сообщил пограничникам, что в районе Верхних кармадонских ванн получил травму его друг, с которым он совершал восхождение на гору Казбек. Пограничники выдвинулись к пострадавшему и передали информацию МЧС, которые также отправили поисково-спасательный отряд.

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Пограничники оказали первую помощь 23-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, который при камнепаде повредил голову. Спасатели отнесли молодого человека на равнину и передали медикам скорой помощи. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Группа альпинистов не была зарегистрирована, сообщили 15 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании.

Напомним, утром 5 марта на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров участник восхождения из группы из Краснодарского края позвал на помощь, заметив, как какой-то альпинист сорвался со склона и упал в расщелину. Позже спасатели нашли тело туриста из Польши, он погиб при падении.

Альпинизм МЧС Пограничники

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