Альпинист из Санкт-Петербурга попал под камнепад в Кармадонском ущелье

В горах Северной Осетии сотрудники МЧС и пограничники 14 апреля спасли альпиниста, который получил травму

Накануне около полудня к пограничной заставе в Кармадонском ущелье Северной Осетии вышел альпинист. Он сообщил пограничникам, что в районе Верхних кармадонских ванн получил травму его друг, с которым он совершал восхождение на гору Казбек. Пограничники выдвинулись к пострадавшему и передали информацию МЧС, которые также отправили поисково-спасательный отряд.

Пограничники оказали первую помощь 23-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, который при камнепаде повредил голову. Спасатели отнесли молодого человека на равнину и передали медикам скорой помощи. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Группа альпинистов не была зарегистрирована, сообщили 15 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии — Алании.