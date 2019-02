На Эльбрусе обрушился ледник. Ученый рассказал, нормально ли это

View this post on Instagram

РАЗБОР НОВОСТЕЙ ⠀ Недавно мы выкладывали видео с обрушением части ледника на Эльбрусе. Наш пост опубликовали в новостях на сайте news-r.ru, репортаж Киры Мухиной. ⠀ Нагнетание ужаса, НЕПРАВДЫ и посыла «в Приэльбрусье опасно», побудило нас сделать данный пост. ⠀ Итак: ✔️ни для жителей, ни для гостей никакой опасности данное обрушение не представляет и представлять просто не могло! ⠀ Реальная опасность могла бы быть для людей, если бы они оказались в непосредственной близости от этой стенки ледника, а именно в 10-20м (до неё ещё попробуй доберись, ледники оочень далеко отступили). Всё. Не более. ⠀ ✔️ещё раз: ледники движутся (впринципе, не только на Эльбрусе, а по всей планете), изменяются и это их норма. Приэльбрусье или Эльбрус от этого опасными не становятся. ⠀ ПЕРЕСЕЛЯТЬ ЕЩЁ РАЗ жителей отсюда НЕТ необходимости. ⠀ Конечно, здесь есть места, которые могут представлять опасность, но в них можно просто не ходить, либо ходить, осознавая риски, вот и всё. ⠀ Словами, всё у нас здесь хорошо ⠀ ✔️очевидец @os.dja, но почему-то в репортаже его не упоминают, а ведь это нарушение авторских прав ‍♂️ ⠀ ✔️в завершение: опытные лыжники и сноубордисты советуют на фрирайд брать опытных местных гидов-проводников и не в коем случае не лезть за пределы трассы самим. Риски это не исключает, но минимизирует их. ⠀ ✔️да, в горах опасно, очень. В любых. Так же опасно, как и жить в городе. Жизнь вообще опасная штука ⠀ ❗️если остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. –—— На всех снимках ледники Эльбруса + скрины новостей, прямую ссылку на репортаж найдёте в постоянных историях «АКТУАЛЬНОЕ». –—— ❕ставь тэг(tag us) #ru_elbrus или отмечай сразу на снимке/видео для того, чтобы попасть к нам в ленту –—— ☝наш сайт: elbrushelp.ru активная ссылка в шапке профиля –—— @nuewens @tanya.nikina ⠀ #ru_elbrus