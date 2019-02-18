На Эльбрусе обрушился ледник. Ученый рассказал, нормально ли это
В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в феврале обвалилась ледниковая масса
Видео, на котором видны глыбы льда на горе, 14 февраля опубликовал в своих сторис инструктор Осман Джаппуев. Он рассказал, что ледник рухнул за пару часов. Позже видео Джаппуева появилось в инстаграме курорта Эльбрус.
Заведующий кафедрой геоинформатики КубГУ, доктор географических наук Анатолий Погорелов 18 февраля рассказал порталу Юга.ру, как происходит движение и обрушение льда.
«Эльбрус — это высшая точка России. Ледники относятся к типу ледников конических вершин. Они относительно некрутые, более пологие, по сравнению с другими. Как и все ледниковые массы, они обладают поступательным движением», — сказал ученый.
По его словам, лед движется всегда. Это происходит за счет того, что на вершинах накапливается снег, который постепенно преобразуется в лед. Под влиянием силы гравитации эта масса под собственным весом постепенно движется вниз.
«Это относительно медленные движения. Скорость их может быть от нескольких метров до десятков метров в год, в зависимости от особенностей ледника. Но, естественно, как в горах обычно бывает, на ледниках происходят обвалы и обрушения. Это нормальное явление. При обрушении может срываться от нескольких тысяч до сотен кубометров льда, особенно в местах перегибов. Гора — это же не плоская поверхность, она имеет сложную морфологическую структуру, там есть и ледопады, и скальные уступы. Обычно с таких поверхностей накопившийся лед может обрушиваться вниз, и эльбрусские ледники не исключение», — пояснил Погорелов.
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Он отметил, что сход лавин — аналогичный процесс, который отличается только тем, что при них сходит снег, а не лед. По мнению Погорелова, ледники опасны в том случае, если угрожают инфраструктуре, канатным дорогам, людям.
«Эльбрус огромный, его большая часть не тронута, на его большей части нет строений. Движения льда, которые произошли недавно, не представляли опасности. Это обычное природное явление. На Эльбрусе они случаются каждый год. Обычно горнолыжные и рекреационные объекты стараются построить так, чтобы им не угрожали сходы снежных и ледниковых масс. Чаще всего выбирают места, где вероятность их схода очень мала», — уточнил завкафедрой.
Ученый добавил, что противолавинные сооружения не могут препятствовать движению льда. Они стационарные и помогают остановить только лавины. Движениям ледника ничего не может воспрепятствовать, поскольку те обладают колоссальной мощностью. Ледник будет спускаться, пока не достигнет поверхности, где его энергия падения будет равна нулю — пока не соприкоснется с поверхностью с маленькой крутизной.
Он рекомендовал горнолыжникам строго следовать предписаниям, которые действуют на склонах. Если там, к примеру, красная полоса и закрыты склоны, то туда идти не нужно, заключил Погорелов.
Напомним, в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии сошел ледник Колка. В результате погибли 125 человек, в том числе съемочная группа режиссера и актера Сергея Бодрова.
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��РАЗБОР НОВОСТЕЙ�� ⠀ Недавно мы выкладывали видео с обрушением части ледника на Эльбрусе. Наш пост опубликовали в новостях на сайте news-r.ru, репортаж Киры Мухиной. ⠀ Нагнетание ужаса, НЕПРАВДЫ и посыла «в Приэльбрусье опасно», побудило нас сделать данный пост. ⠀ Итак: ✔️ни для жителей, ни для гостей никакой опасности данное обрушение не представляет и представлять просто не могло! ⠀ Реальная опасность могла бы быть для людей, если бы они оказались в непосредственной близости от этой стенки ледника, а именно в 10-20м (до неё ещё попробуй доберись, ледники оочень далеко отступили). Всё. Не более. ⠀ ✔️ещё раз: ледники движутся (впринципе, не только на Эльбрусе, а по всей планете), изменяются и это их норма. Приэльбрусье или Эльбрус от этого опасными не становятся. ⠀ ПЕРЕСЕЛЯТЬ ЕЩЁ РАЗ жителей отсюда НЕТ необходимости. ⠀ Конечно, здесь есть места, которые могут представлять опасность, но в них можно просто не ходить, либо ходить, осознавая риски, вот и всё. ⠀ Словами, всё у нас здесь хорошо ���� ⠀ ✔️очевидец @os.dja, но почему-то в репортаже его не упоминают, а ведь это нарушение авторских прав ����♂️ ⠀ ✔️в завершение: опытные лыжники и сноубордисты советуют на фрирайд брать опытных местных гидов-проводников и не в коем случае не лезть за пределы трассы самим. Риски это не исключает, но минимизирует их. ⠀ ✔️да, в горах опасно, очень. В любых. Так же опасно, как и жить в городе. Жизнь вообще опасная штука ���� ⠀ ❗️если остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. –—— На всех снимках ледники Эльбруса + скрины новостей, прямую ссылку на репортаж найдёте в постоянных историях «АКТУАЛЬНОЕ». –—— ❕ставь тэг(tag us) #ru_elbrus или отмечай сразу на снимке/видео для того, чтобы попасть к нам в ленту –—— ☝��наш сайт: elbrushelp.ru активная ссылка в шапке профиля –—— �� @nuewens @tanya.nikina ⠀ #ru_elbrus
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