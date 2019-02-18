На Эльбрусе обрушился ледник. Ученый рассказал, нормально ли это

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в феврале обвалилась ледниковая масса

Видео, на котором видны глыбы льда на горе, 14 февраля опубликовал в своих сторис инструктор Осман Джаппуев. Он рассказал, что ледник рухнул за пару часов. Позже видео Джаппуева появилось в инстаграме курорта Эльбрус.

Заведующий кафедрой геоинформатики КубГУ, доктор географических наук Анатолий Погорелов 18 февраля рассказал порталу Юга.ру, как происходит движение и обрушение льда. «Эльбрус — это высшая точка России. Ледники относятся к типу ледников конических вершин. Они относительно некрутые, более пологие, по сравнению с другими. Как и все ледниковые массы, они обладают поступательным движением», — сказал ученый.

По его словам, лед движется всегда. Это происходит за счет того, что на вершинах накапливается снег, который постепенно преобразуется в лед. Под влиянием силы гравитации эта масса под собственным весом постепенно движется вниз. «Это относительно медленные движения. Скорость их может быть от нескольких метров до десятков метров в год, в зависимости от особенностей ледника. Но, естественно, как в горах обычно бывает, на ледниках происходят обвалы и обрушения. Это нормальное явление. При обрушении может срываться от нескольких тысяч до сотен кубометров льда, особенно в местах перегибов. Гора — это же не плоская поверхность, она имеет сложную морфологическую структуру, там есть и ледопады, и скальные уступы. Обычно с таких поверхностей накопившийся лед может обрушиваться вниз, и эльбрусские ледники не исключение», — пояснил Погорелов.

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Он отметил, что сход лавин — аналогичный процесс, который отличается только тем, что при них сходит снег, а не лед. По мнению Погорелова, ледники опасны в том случае, если угрожают инфраструктуре, канатным дорогам, людям. «Эльбрус огромный, его большая часть не тронута, на его большей части нет строений. Движения льда, которые произошли недавно, не представляли опасности. Это обычное природное явление. На Эльбрусе они случаются каждый год. Обычно горнолыжные и рекреационные объекты стараются построить так, чтобы им не угрожали сходы снежных и ледниковых масс. Чаще всего выбирают места, где вероятность их схода очень мала», — уточнил завкафедрой. Ученый добавил, что противолавинные сооружения не могут препятствовать движению льда. Они стационарные и помогают остановить только лавины. Движениям ледника ничего не может воспрепятствовать, поскольку те обладают колоссальной мощностью. Ледник будет спускаться, пока не достигнет поверхности, где его энергия падения будет равна нулю — пока не соприкоснется с поверхностью с маленькой крутизной. Он рекомендовал горнолыжникам строго следовать предписаниям, которые действуют на склонах. Если там, к примеру, красная полоса и закрыты склоны, то туда идти не нужно, заключил Погорелов.