Предпринимателям в Адыгее во время пандемии коронавируса стали выдавать кредиты под 1% годовых

В министерстве экономического развития и торговли республики объяснили, что малый и средний бизнес региона сможет получить до 1 млн рублей с отсрочкой платежей до 11 месяцев. Такую помощь получат те категории предпринимательства, которые особенно сильно страдают во время пандемии коронавируса.

Речь идет об автоперевозках, организации досуга и развлечений, конференций и выставок, физкультурно-оздоровительной деятельности. Также в перечень сфер деятельности, предпринимателям в которых будут помогать, попал спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, допобразование и организация негосударственного образования, розничная торговля в специализированных магазинах, бытовое обслуживание.

«Еще одно условие — заемные средства могут быть направлены на такие безотлагательные нужды, как выплата зарплаты, ежемесячные арендные платежи и оплата коммунальных услуг», — пояснили 14 апреля в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.