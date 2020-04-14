Предпринимателям в Адыгее во время пандемии коронавируса стали выдавать кредиты под 1% годовых

Адыгея

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Фонд поддержки предпринимательства Адыгеи 14 апреля начал предоставлять микрозаймы до 1 млн рублей под 1% годовых

В министерстве экономического развития и торговли республики объяснили, что малый и средний бизнес региона сможет получить до 1 млн рублей с отсрочкой платежей до 11 месяцев. Такую помощь получат те категории предпринимательства, которые особенно сильно страдают во время пандемии коронавируса.

Речь идет об автоперевозках, организации досуга и развлечений, конференций и выставок, физкультурно-оздоровительной деятельности. Также в перечень сфер деятельности, предпринимателям в которых будут помогать, попал спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, допобразование и организация негосударственного образования, розничная торговля в специализированных магазинах, бытовое обслуживание.

«Еще одно условие — заемные средства могут быть направлены на такие безотлагательные нужды, как выплата зарплаты, ежемесячные арендные платежи и оплата коммунальных услуг», — пояснили 14 апреля в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

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Эту меру поддержки бизнеса планируют реализовывать в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. Кроме того, в числе региональных мер — продление сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 года.

Также для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января по 31 декабря 2020 года, ввели нулевую ставку при применении упрощенной и патентной системы налогообложения. Субъектам малого и среднего предпринимательства собираются предоставить отсрочку платы за аренду республиканского и муниципального имущества. При этом собственники частных объектов недвижимости также обязаны предоставлять арендаторам отсрочку. В свою очередь, они смогут получить налоговые льготы.

«Республиканский перечень включает все направления, определенные на федеральном уровне, а также дополнен некоторыми направлениями розничной торговли в специализированных магазинах: информационным и коммуникационным оборудованием, прочими бытовыми изделиями», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На момент публикации нвоости в Адыгее коронавирус выявили у 34 человек. 14 апреля стало известно, что в республике умер первый пациент с COVID-19 — врач одного из медучреждений. Всего в России зарегистрировали 21,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса

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