В Адыгее открылся центр поддержки предпринимательства

В Адыгее в ноябре начал работу центр поддержки предпринимательства республики

Организация функционирует по принципу одного окна и позволяет посетителям получить практически все виды поддержки предпринимателей: от методической помощи при открытии бизнеса до сопровождения экспортных проектов. Руководитель центра Артур Чич 18 ноября рассказал, что в новом двухэтажном здании, которое расположено в центре Майкопа, созданы все условия для работы. Центр предоставляет оборудованные места для индивидуальной работы предпринимателей. Есть зона ожидания, переговорная комната, зал для проведения видеоконференций и брифингов. На площадке центра поддержки предпринимательства Адыгеи также размещаются центр «Мой бизнес», представительства республиканского Фонда поддержки предпринимательства, Фонда развития промышленности, бизнес-инкубатора, кредитных учреждений, МФЦ, регионального Центра поддержки экспорта.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 ноября во время совещания с сотрудниками центра и руководителями органов власти республики поставил задачу получить максимальный эффект от всех вложенных сил и средств на создание целой линейки мер господдержки бизнесу, использовать весь инструментарий, стимулирующий к развитию своего дела и созданию новых рабочих мест. «К 2024 году мы должны увеличить число работающих в сфере малого и среднего бизнеса до 58 тыс. человек. Для этого необходимо создавать новые возможности, новые перспективы для предпринимателей. И открытый центр — важное связующее звено всей системы господдержки предпринимательства в республике. По сути, сегодня мы даем старт новому этапу развития в регионе инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Кумпилов.

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