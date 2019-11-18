В Адыгее открылся центр поддержки предпринимательства
В Адыгее в ноябре начал работу центр поддержки предпринимательства республики
Организация функционирует по принципу одного окна и позволяет посетителям получить практически все виды поддержки предпринимателей: от методической помощи при открытии бизнеса до сопровождения экспортных проектов.
Руководитель центра Артур Чич 18 ноября рассказал, что в новом двухэтажном здании, которое расположено в центре Майкопа, созданы все условия для работы. Центр предоставляет оборудованные места для индивидуальной работы предпринимателей. Есть зона ожидания, переговорная комната, зал для проведения видеоконференций и брифингов.
На площадке центра поддержки предпринимательства Адыгеи также размещаются центр «Мой бизнес», представительства республиканского Фонда поддержки предпринимательства, Фонда развития промышленности, бизнес-инкубатора, кредитных учреждений, МФЦ, регионального Центра поддержки экспорта.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 ноября во время совещания с сотрудниками центра и руководителями органов власти республики поставил задачу получить максимальный эффект от всех вложенных сил и средств на создание целой линейки мер господдержки бизнесу, использовать весь инструментарий, стимулирующий к развитию своего дела и созданию новых рабочих мест.
«К 2024 году мы должны увеличить число работающих в сфере малого и среднего бизнеса до 58 тыс. человек. Для этого необходимо создавать новые возможности, новые перспективы для предпринимателей. И открытый центр — важное связующее звено всей системы господдержки предпринимательства в республике. По сути, сегодня мы даем старт новому этапу развития в регионе инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Кумпилов.
Центр поддержки предпринимательства республики создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На эти цели было направлено более 100 млн рублей. В целом на реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства только в этом году из федерального бюджета выделено 260,5 млн рублей.
Сейчас в Адыгее работает 16 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где работает 44 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главы республики.
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