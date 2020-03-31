«Пятёрочка» предлагает временное трудоустройство всем потерявшим работу
Торговая сеть «Пятёрочка» готова принять на временную работу с соответствующим обучением всех тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в трудовой занятости. В возможностях разобрался портал Юга.ру.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в России ввели ряд ограничительных мер. В их числе — запрет на деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, спортзалов, клубов и других мест массового пребывания людей. Компании и предприниматели терпят серьезные убытки, порой решаясь на такие крайние меры по оптимизации расходов, как увольнение или принудительный отпуск за свой счет.
Одним из наиболее надежных и стабильных работодателей в настоящий момент является продуктовая розница, так как карантинные меры и дополнительные выходные не распространяются на отрасль. Во всех регионах присутствия торговой сети «Пятёрочка» востребованы специалисты самых разных направлений.
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Уже сейчас открыт дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелера и другие. Например, в Краснодаре сейчас открыты 43 вакансии [на момент публикации материала — Юга.ру] — от продавца-кассира до директора магазина и супервайзера.
— Мы понимаем, что многие отрасли переживают сейчас трудный период, и люди временно остаются без работы. Мы готовы их поддержать и трудоустроить. «Пятёрочка» обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости, поэтому у сотрудников магазинов и распределительных центров точно будет работа, — комментирует директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.
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Для сотрудников «Пятёрочки» действует прозрачная система карьерного роста, проводится обучение. Также предусмотрена понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков, корпоративные скидки, компенсация детского отдыха в загородных лагерях, подарки детям к Новому году и первому классу.
Посмотреть доступные вакансии и заполнить анкету можно на сайте «Пятёрочки».