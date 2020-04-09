Центр помощи диким животным попросил помочь со сбором денег, чтобы выкупить львицу у сочинского фотографа
Российский карантинный центр «Велес», который находится в Санкт-Петербурге, в апреле попросил помочь выкупить ослабленную львицу у фотографа из Сочи, на которую из-за коронавируса в центре не хватает денег
Сотрудники центра на своей странице во «Вконтакте» рассказали, что в марте к ним обратились люди, которые увидели на сайте по продаже товаров объявление с предложением купить львицу Киару (по паспорту Шейла) за 150 тыс. рублей. Специалисты выяснили, что животное использовали сочинские фотографы, после чего ее отправили в цирк. Киара сильно отстает в весе и развитии: в девять месяцев (по паспорту) она весит 22,5 кг.
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«Наша Эльза весила в 2,5 месяца 33 кг. Что Киара, что Сима, которая насквозь с болячками, куплены на черном рынке из концлагеря Тайган», — сказано в посте.
Руководитель «Велес» Александр Федоров рассказал порталу Юга.ру, как Киара попала в центр.
«Львица была продана на черном рынке частному лицу из ООО "Ялтинский зоопарк ‘’Сказка’’, есть акт от сказки. Работала фоторабом в Сочи, потом поехала в Мурманск для участия в сборной программе частников-циркачей, должна была проработать два месяца и в конце мая приехать в Питер и попасть к нам. В связи с коронавирусом все выступления отменены и она приехала сразу к нам», — объяснил Федоров.
Руководитель «Велеса» также ответил на вопрос, где теперь будет жить Киара.
Смотрите фоторепортаж:
«Она останется и будет жить у нас, уж сколько проживет. Тайгановские львицы и тигры долго не живут, там жутчайшая плодилка, инбридинг, бесконтрольная плодильня непонятно кого. Как кошки на помойке, почти все больные и долго не живут», — прокомментировал Александр Федоров.
Специалисты центра договорились купить Киару не за 150 тыс. рублей, как предлагал крымский парк львов «Тайган» (принадлежит владельцу «Сказки» Олегу Зубкову), а за 60 тыс. рублей у нынешних владельцев. Из-за карантина у центра произошли финансовые проблемы, поэтому там попросили всех желающих помочь собрать нужную сумму.
1. Некоммерческая организация «Фонд помощи животным «ВЕЛЕС»
- ИНН/КПП 4705470860 / 470501001
- расчетный счет № 40703810255080099133
- Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
- БИК 044030653, к/счет 30101810500000000653.
2. «Яндекс.Деньги» 410015841471659
3. Билайн +7 905 280-66-82 (голодный кошелек)
4. QIWI 9052806682
5. СберБанка 4276 5500 5293 1485 Акименко Елена
6. PayPal — по запросу для иностранных граждан
7. «Яндекс.Деньги»
Для переводов со счета физлица:
ИНН 7750005725 КПП 770401001
БИК 044525444, Корр. счет 30103810945250000444
Лицевой счет 30232810400000000003
Для переводов со счета ИП и юрлица:
ИНН 7750005725 КПП 770401001
БИК 044525444 Корр. счет 30103810945250000444
Лицевой счет 30232810600000000010
В поле «Назначение перевода» в обоих случаях нужно указать «Пополнение кошелька 410015841471659», на который должны поступить деньги. От имени ИП или юрлица на кошелек можно перевести не более 300 тыс. рублей.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что жители Краснодарского края помогли животным цирка на воде, который закрыли на время карантина по коронавирусу.
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