Центр помощи диким животным попросил помочь со сбором денег, чтобы выкупить львицу у сочинского фотографа

Российский карантинный центр «Велес», который находится в Санкт-Петербурге, в апреле попросил помочь выкупить ослабленную львицу у фотографа из Сочи, на которую из-за коронавируса в центре не хватает денег

Сотрудники центра на своей странице во «Вконтакте» рассказали, что в марте к ним обратились люди, которые увидели на сайте по продаже товаров объявление с предложением купить львицу Киару (по паспорту Шейла) за 150 тыс. рублей. Специалисты выяснили, что животное использовали сочинские фотографы, после чего ее отправили в цирк. Киара сильно отстает в весе и развитии: в девять месяцев (по паспорту) она весит 22,5 кг.

«Наша Эльза весила в 2,5 месяца 33 кг. Что Киара, что Сима, которая насквозь с болячками, куплены на черном рынке из концлагеря Тайган», — сказано в посте.

Руководитель «Велес» Александр Федоров рассказал порталу Юга.ру, как Киара попала в центр.

«Львица была продана на черном рынке частному лицу из ООО "Ялтинский зоопарк ‘’Сказка’’, есть акт от сказки. Работала фоторабом в Сочи, потом поехала в Мурманск для участия в сборной программе частников-циркачей, должна была проработать два месяца и в конце мая приехать в Питер и попасть к нам. В связи с коронавирусом все выступления отменены и она приехала сразу к нам», — объяснил Федоров.

Руководитель «Велеса» также ответил на вопрос, где теперь будет жить Киара.