Жители Кубани помогли цирку на воде собрать деньги на корм животным во время карантина

Жители Краснодарского края помогли деньгами цирку на воде, который закрыли на время пандемии коронавируса

Представители цирка рассказали порталу Юга.ру, что на данный момент собрали около 70 тыс. рублей. У артистов еще есть некоторые запасы продуктов и денег, им привезли рыбу. По подсчетам, этого должно хватить на месяц: планируется, что цирк возобновит работу в мае.

Порталу Юга.ру уточнили, что животным помогли местные жители через соцсети, а также глава администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба.

«Цирк приехал заранее, за 20 дней до премьеры. 20 марта должны были начаться выступления. На один месяц и десять дней перенесли дату представлений. Итого: 60 дней без дохода. Корм 40 животным на 15 дней выходит в среднем от 40 до 60 тыс. рублей», — написал цирк в своем инстаграме.