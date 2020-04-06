Жители Кубани помогли цирку на воде собрать деньги на корм животным во время карантина
Жители Краснодарского края помогли деньгами цирку на воде, который закрыли на время пандемии коронавируса
Представители цирка рассказали порталу Юга.ру, что на данный момент собрали около 70 тыс. рублей. У артистов еще есть некоторые запасы продуктов и денег, им привезли рыбу. По подсчетам, этого должно хватить на месяц: планируется, что цирк возобновит работу в мае.
Порталу Юга.ру уточнили, что животным помогли местные жители через соцсети, а также глава администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба.
«Цирк приехал заранее, за 20 дней до премьеры. 20 марта должны были начаться выступления. На один месяц и десять дней перенесли дату представлений. Итого: 60 дней без дохода. Корм 40 животным на 15 дней выходит в среднем от 40 до 60 тыс. рублей», — написал цирк в своем инстаграме.
Помочь цирку можно несколькими способами:
- купить билет на представление уже сейчас;
- перевести любую сумму на карту банка «Тинькофф» по номеру 5536 9137 9275 8258 (Александр Васильевич М.) или Сбербанка — 4276 7215 8200 2085 (Мясникова Полина Викторовна). Представители обещают выкладывать ежедневно отчет в соцсетях;
- поделиться этой информацией в своих соцсетях.
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. 5 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что карантинный режим в регионе продлят до 12 апреля.
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КОРОНАВИРУС, МАТЕМАТИКА и ЖИВОТНЫЕ ЦИРКА НА ВОДЕ ⠀ ⠀‼️ЦИРКУ НА ВОДЕ требуется наша помощь, ДОБРЫЙ КРАСНОДАР! ⠀ Давайте займемся математикой: ⠀ Цирк приехал заранее, за 20 дней до премьеры; 20 марта должны были начаться выступления; На 1 месяц и 10 дней перенесли дату представлений; Итого: 60 дней без дохода ⠀ Корм 40 животным на 15 дней выходит в среднем от 40 000 до 60 000 руб. ⠀ ������ Чем ты можешь помочь: ⠀ 1. КУПИ БИЛЕТ В ЦИРК и животным будет еда; ⠀ 2. Положи на карту Тинькофф 5536913792758258 (Алекксандр Васильевич М) или Сбербанк 4276 7215 8200 2085 (Мясникова Полина Викторовна), хоть немного - и еду животным купят (отчет о поступлении денег будет каждый вечер) ⠀ 3. Позвони по номеру тел 8952-84-888-47 или обратись в кассу цирка на воде (ОЗ МОЛЛ) и тебе подтвердят всю эту информацию ⠀ 4. Поделись этой информацией (сделай репост) ⠀ ЖИВОТНЫЕ ЖДУТ ТВОЕЙ ПОМОЩИ! ❤
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