Жители Кубани помогли цирку на воде собрать деньги на корм животным во время карантина

КОРОНАВИРУС, МАТЕМАТИКА и ЖИВОТНЫЕ ЦИРКА НА ВОДЕ ⠀ ⠀‼️ЦИРКУ НА ВОДЕ требуется наша помощь, ДОБРЫЙ КРАСНОДАР! ⠀ Давайте займемся математикой: ⠀ Цирк приехал заранее, за 20 дней до премьеры; 20 марта должны были начаться выступления; На 1 месяц и 10 дней перенесли дату представлений; Итого: 60 дней без дохода ⠀ Корм 40 животным на 15 дней выходит в среднем от 40 000 до 60 000 руб. ⠀ ������ Чем ты можешь помочь: ⠀ 1. КУПИ БИЛЕТ В ЦИРК и животным будет еда; ⠀ 2. Положи на карту Тинькофф 5536913792758258 (Алекксандр Васильевич М) или Сбербанк 4276 7215 8200 2085 (Мясникова Полина Викторовна), хоть немного - и еду животным купят (отчет о поступлении денег будет каждый вечер) ⠀ 3. Позвони по номеру тел 8952-84-888-47 или обратись в кассу цирка на воде (ОЗ МОЛЛ) и тебе подтвердят всю эту информацию ⠀ 4. Поделись этой информацией (сделай репост) ⠀ ЖИВОТНЫЕ ЖДУТ ТВОЕЙ ПОМОЩИ! ❤