Под Горячим Ключом горит лес на площади 2 га

Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило в 15:38. Площадь пожара составила 2 га.

На месте работает лесничий, к месту пожара направили 10 человек и 3 пожарных машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 7 апреля в крае произошло шесть лесных пожаров. Позже в Туапсинском районе из-за осложненной ситуации ввели режим ЧС. Также 8 апреля в регионе действует экстренное предупреждение по сильному ветру. Краевое управление МЧС предупредило об угрозе распространения огня из-за ветреной и сухой погоды.