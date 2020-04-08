Под Горячим Ключом горит лес на площади 2 га

Краснодарский край

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В лесу под Горячим Ключом 8 апреля начался пожар

Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило в 15:38. Площадь пожара составила 2 га.

На месте работает лесничий, к месту пожара направили 10 человек и 3 пожарных машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 7 апреля в крае произошло шесть лесных пожаров. Позже в Туапсинском районе из-за осложненной ситуации ввели режим ЧС. Также 8 апреля в регионе действует экстренное предупреждение по сильному ветру. Краевое управление МЧС предупредило об угрозе распространения огня из-за ветреной и сухой погоды.

Горячий Ключ Пожары

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