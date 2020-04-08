В краснодарском «Сафари-парке» родился лемур по кличке Covid

Как писали Юга.ру, в Сочи коллекция зоопарка санатория «Октябрьский» в марте пополнилась черноносыми овцами и южноамериканским зайцем. Кроме того, жители Кубани помогли цирку на воде собрать деньги на корм животным во время карантина.

Животное родилось 5 апреля, однако мама отказалась от него. Специалисты выкормили лемура и назвали его Covid, в честь времени, в которое он появился на свет. В инстаграме «Сафари-парка» накануне опубликовали видео, на котором детеныша кормят с ложки.

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