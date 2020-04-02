Черноносые овцы и южноамериканский заяц поселились в зоопарке санатория в Сочи

«Животные прекрасно освоились на новом месте и чувствуют себя хорошо», — рассказал порталу Юга.ру ветеринарный врач санаторного зоопарка Георгий Андриасов.

Разнообразие животных, живущих в санатирии, пополнила пара детенышей валлийских черноносых овец. Эта порода считается одной из самых древних — впервые она была выведена в XV веке. Также в здравнице поселился молодой самец патагонской мары — грызуна из семейства свинковых. Их передал зоопарку цирковой продюсер и заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Он уточнил, что овцам по 3,5 месяца и они еще нуждаются в присмотре взрослых животных. Поэтому черноносых малышей подселили в вольер к паре альпак, которые приняли их как собственных.

Быстро прижился в зоопарке и самец патагонской мары — редкий южноамериканский заяц. Этот грызун считается четвертым по величине в мире после капибары, бобра и дикобраза. По словам Андриасова, сейчас зайцу ищут пару.

Ветеринарный врач зоопарка рассказал, что сейчас там живут более 100 животных, в том числе тигры, львы, ламы, рыси, медведь, верблюды и другие.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2015 года в зоопарк санатория «Октябрьский» из Чехии привезли двух кенгуру-альбиносов. В июле 2019 года в санаторный зоопарк передали африканских львят, которых забрали у уличных фотографов.