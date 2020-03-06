Первым делом семья и дети, а саморазвитие и здоровье потом. Опрос показал, как женщины в России расставляют приоритеты
В преддверии Международного женского дня аналитики выяснили, чему больше всего внимания уделяют женщины в России
Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди 1,6 тыс. женщин старше 18 лет. У респонденток спросили, чему те уделяют больше всего внимания и что для них главное в жизни.
Почти половина опрощенных (45%) рассказали, что у них на первом месте семья, дети, забота о близких, сообщил 6 марта RT со ссылкой на результаты исследования.
Еще 24% женщин посвящают все свое время работе. А хобби и развлечениям большое внимание уделяют лишь 10% женщин. Еще меньше (по 8%) ставят в приоритет друзей, здоровье и спорт. 5% опрошенных заявили, что для них главное — личностный рост и саморазвитие.
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Аналитики отмечают, что помимо основных дел подавляющее большинство женщин (более 70%) также в течение недели занимаются работой по дому: приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.
Как писали Юга.ру, в 2014 году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, которые показали, что 72% россиян уверены, что женщины должны жертвовать карьерой ради семьи.
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