Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства по итогам 2019 года

Россия оказалась на 81-м из 153 мест в рейтинге стран по уровню гендерного равенства, который с 2006 года публикует Всемирный экономический форум

В топ-3 традиционно попали государства Северной Европы. Лидером по равенству полов эксперты признали Исландию. Второе место заняла Норвегия, третье — Финляндия. В десятку лидеров вошли Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Меньше всего права женщин учитывают в Пакистане, Ираке и Йемене, написал 17 декабря «Интерфакс».

Россия в 2019 году спустилась на шесть позиций и заняла 81-е место. Согласно докладу ВЭФ, в стране практически идеальные показатели в образовании и медицине, а в сфере политики женщин существенно ниже.

В целом эксперты отмечают, что в этом году ситуация с гендерным неравенством в мире улучшилась. При этом чтобы преодолеть его полностью, потребуется еще 100 лет.

«Поддержка равенства полов критически важна для построения сильного, сплоченного и устойчивого общества по всему миру», — подчеркнул основатель ВЭФ Клаус Шваб.