Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства по итогам 2019 года
Россия оказалась на 81-м из 153 мест в рейтинге стран по уровню гендерного равенства, который с 2006 года публикует Всемирный экономический форум
Рейтинг составляется на основе анализа четырех основных областей: образование, здравоохранение, экономика и политика.
Читайте также:
В топ-3 традиционно попали государства Северной Европы. Лидером по равенству полов эксперты признали Исландию. Второе место заняла Норвегия, третье — Финляндия. В десятку лидеров вошли Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Меньше всего права женщин учитывают в Пакистане, Ираке и Йемене, написал 17 декабря «Интерфакс».
Россия в 2019 году спустилась на шесть позиций и заняла 81-е место. Согласно докладу ВЭФ, в стране практически идеальные показатели в образовании и медицине, а в сфере политики женщин существенно ниже.
В целом эксперты отмечают, что в этом году ситуация с гендерным неравенством в мире улучшилась. При этом чтобы преодолеть его полностью, потребуется еще 100 лет.
«Поддержка равенства полов критически важна для построения сильного, сплоченного и устойчивого общества по всему миру», — подчеркнул основатель ВЭФ Клаус Шваб.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.