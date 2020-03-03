В Краснодаре осудили застройщиков, которые похитили деньги у 115 дольщиков

Краснодарский край

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Суд Краснодара в марте вынес приговор застройщикам за мошенничество на сумму 96 млн рублей

Прикубанский районный суд установил, что председатель правления ЖСК «Лучистый» купил землю для строительства многоквартирного дома. Он заключал договоры на предоставление права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме в поселке Российском на улице Шевкунова, 5. При этом он заранее знал, что обязательства не будут выполнены.

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Мужчина привлек руководителя офиса продаж, которая оформила в собственность квартиру, чтобы завлекать этим потенциальных покупателей. Рекламу также размещали в интернете. Таким образом сообщники похитили более 73 млн рублей дольщиков ЖСК «Лучистый».

Кроме того, злоумышленники аналогичным образом похитили деньги дольщиков ЖСК «Южный квартал», расположенного в поселке Южном Динского района на улице Войсковой, 8/3. Ущерб превысил 23 млн рублей. Всего потерпевшими признали 115 человек.

Прикубанский районный суд признал сообщников виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Председателя ЖСК приговорили к семи годам колонии общего режима, а руководителя отдела продаж — к пяти годам. Также суд обязал осужденных компенсировать пострадавшим ущерб в размере 97 млн рублей, сообщили 3 марта в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, в декабре в Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей. В феврале в Краснодаре направили в суд дело об обмане дольщиков ЖСК «Сити» на 637 млн рублей.

Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Суд

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