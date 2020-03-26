В Новороссийске будут судить застройщика за хищение 411 млн рублей у дольщиков

По версии следствия, в период с 19 декабря 2012 года по 3 октября 2018 года директор ООО «Стройтех» и местный житель привлекали деньги людей для строительства 16-этажного многоквартирного дома в Новороссийске. При этом собранных денег было недостаточно для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ущерб превысил 411 млн рублей. Материалы дела направили в Ленинский районный суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.