В Новороссийске будут судить застройщика за хищение 411 млн рублей у дольщиков

Краснодарский край

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Прокуратура Новороссийска направила в суд дело директора ООО «Стройтех», который похитил у дольщиков 411 млн рублей

По версии следствия, в период с 19 декабря 2012 года по 3 октября 2018 года директор ООО «Стройтех» и местный житель привлекали деньги людей для строительства 16-этажного многоквартирного дома в Новороссийске. При этом собранных денег было недостаточно для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ущерб превысил 411 млн рублей. Материалы дела направили в Ленинский районный суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как писали Юга.ру, в Сочи застройщика приговорили к семи годам лишения свободы за хищение 369 млн рублей у дольщиков.

Мошенничество Новороссийск Обманутые дольщики Прокуратура Строительство Суд Хищение

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