В России отменили пени за неуплату по ЖКХ до конца года. Но оплачивать сами услуги необходимо вовремя

Правительство России ввело временный мораторий за начисление штрафов и пеней за неоплаченные коммунальные услуги

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 апреля, опубликовали на сайте правительства 6 апреля. Оно принято на основании поправок к Федеральному закону о защите населения и территорий от ЧС.

В документе говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капремонт до 1 января 2020 года. Также там говорится о приостановлении начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.

В пресс-службе Минстроя РФ уточнили, что такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, в первую очередь, тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.

При этом обязанность россиян своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, подчеркнули в ведомстве.

«Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа», — пояснил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.