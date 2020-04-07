В России отменили пени за неуплату по ЖКХ до конца года. Но оплачивать сами услуги необходимо вовремя
Правительство России ввело временный мораторий за начисление штрафов и пеней за неоплаченные коммунальные услуги
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 апреля, опубликовали на сайте правительства 6 апреля. Оно принято на основании поправок к Федеральному закону о защите населения и территорий от ЧС.
В документе говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капремонт до 1 января 2020 года. Также там говорится о приостановлении начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.
В пресс-службе Минстроя РФ уточнили, что такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, в первую очередь, тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.
При этом обязанность россиян своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, подчеркнули в ведомстве.
«Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа», — пояснил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Он акцентировал, что от платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать в условиях дополнительной нагрузки.
Также на время пандемии временно приостановлена поверка приборов учета коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.
Как писали Юга.ру, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы остановить угрозу распространения коронавируса. 2 апреля он объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. Всего в мире заразились 1 млн 341 тыс. человек, из них 74,4 тыс. скончались, выздоровели 277 тысяч.
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