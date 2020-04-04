В Краснодаре прогнозируют заморозки до -6 °С

Краснодарский край

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В Краснодаре с 6 по 8 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В первой половине недели в краевом центре ожидаются заморозки в воздухе -1…-6 °С, сообщили 4 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.

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В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Кроме того, до 5 апреля на Кубани действуют экстренные предупреждения по пожароопасности и лавиноопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в выходные, 4 и 5 апреля, синоптики прогнозировали в Краснодарском крае сухую погоду и тепло до 18 °С.  

Как писали Юга.ру, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Изначально предусматривалось, что карантин продлится до 5 апреля, однако накануне президент России объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней, предусматривающих минимальное пребывание на улице. 

Краснодар Погода

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