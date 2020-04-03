Выходные на Кубани будут теплыми и сухими
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре ясно. Температура составляет 7 °С. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 7 м/c. Атмосферное давление нормальное — 759 мм рт. ст. Существенных осадков не будет, днем ожидается 16 °С.
В целом по краю сегодня днем воздух прогреется до 10-15 °С, местами до 17 °С. На Черноморском побережье без осадков, порывы ветра до 16 м/с, в Новороссийске — 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит 13-18 °С.
В Краснодарском крае в субботу и воскресенье сохранится сухая погода. Ночью столбики термометров покажут 1-6 °С, днем — 11-16 °С.
На Черноморском побережье местами по югу пройдут небольшие дожди, порывы ветра 12-14 м/с, в районе Новороссийска до 12-17 м/с. Ночью воздух остынет до 3-8 °С, днем будет 11-16 °С.
В Краснодаре 4 и 5 апреля будет облачно, но без осадков. Ночные температуры — около 5 °С, днем воздух прогреется до 18 °С. К воскресенью ветер усилится до 5 м/с.
Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Изначально предусматривалось, что карантин продлится до 5 апреля, однако накануне президент России объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней, предусматривающих минимальное пребывание на улице.