Выходные на Кубани будут теплыми и сухими

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре ясно. Температура составляет 7 °С. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 7 м/c. Атмосферное давление нормальное — 759 мм рт. ст. Существенных осадков не будет, днем ожидается 16 °С.

В целом по краю сегодня днем воздух прогреется до 10-15 °С, местами до 17 °С. На Черноморском побережье без осадков, порывы ветра до 16 м/с, в Новороссийске — 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит 13-18 °С.