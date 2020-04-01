Под Анапой спустя 12 часов потушили крупный пожар в плавнях. Фото и видео с коптера

Краснодарский край

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Под Анапой пожарные 12 часов тушили огонь в плавнях, который начался утром 31 марта

Сообщение о возгорании камышей на улице Набережной в станице Анапской поступило спасателям в 10:47. Тогда площадь пожара составлял 400 кв. метров. К середине дня пламя распространилось на территории 1,2 тыс. кв. метров.

По состоянию на 18:00 к тушению пожара привлекли 170 человек и 36 единиц техники. Ситуация осложнялась сильным ветром и безводием в районе происшествия. На место организовали подвоз воды.

В 22:28 пожар в камышах был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, предыдущий пожар произошел в Анапских плавнях 10 марта. Его ликвидировали на следующий день. Одна из местных жительниц сжигала на своем огороде бытовой мусор, это и стало причиной пожара.

Анапа Пожары

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