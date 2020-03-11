Под Анапой потушили пожар на плавнях и установили его причину

Поздно вечером 10 марта в станице под Анапой ликвидировали пожар в плавневой зоне

Напомним, информация о возгорании сухостоя и камыша поступила пожарным в 18:38. Спустя час в станице действовали два очага на общей площади 1,6 тыс. кв. метров. Видео с горением плавней опубликовали в группе Typoanapa2.0 в инстаграме.

В 22:45 пожар локализовали на этой же площади — 1,6 тыс. кв. метров. В 23:46 пожар потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в полиции Анапы, накануне одна из местных жительниц, 67-летняя пенсионерка, сжигала на своем огороде бытовой мусор. Огонь перекинулся на сухую растительность, именно это и стало причиной пожара. Проводится проверка, по ее итогам примут процессуальное решение, добавили 10 марта в инстаграме ведомства.