В Анапе загорелись плавни на площади 1600 кв. метров

Краснодарский край

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В станице Анапской 10 марта произошел крупный пожар в плавнях реки Анапка

Информация о возгорании сухой растительности и камыша поступила пожарным в 18:38. В течение семи минут к месту ЧП прибыли первые подразделения.

«По состоянию на 19:45 в плавневой зоне в Анапской действуют два очага на общей площади 1600 кв. метров. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар тушат более 30 человек и пять единиц техники. В ночное время спасатели организуют дежурство в станице.

Как писали Юга.ру, в ноябре в этих же плавнях произошел крупный пожар — тогда между Анапой и хутором Чембурка сгорело 24 га камыша. Причиной возгорания назвали поджог, кроме того, специалисты нашли место и средства преступления. 

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Всего, по данным МЧС, за сегодняшний день на территории края произошло девять возгораний сухой растительности, три из которых уже ликвидированы. Продолжает действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

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#Анапа ?

A post shared by Эдуард Мерзакаев (@eduardmerzakaev) on

Анапа Пожароопасность Пожары

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