В Анапе загорелись плавни на площади 1600 кв. метров

Информация о возгорании сухой растительности и камыша поступила пожарным в 18:38. В течение семи минут к месту ЧП прибыли первые подразделения.

«По состоянию на 19:45 в плавневой зоне в Анапской действуют два очага на общей площади 1600 кв. метров. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар тушат более 30 человек и пять единиц техники. В ночное время спасатели организуют дежурство в станице.

Как писали Юга.ру, в ноябре в этих же плавнях произошел крупный пожар — тогда между Анапой и хутором Чембурка сгорело 24 га камыша. Причиной возгорания назвали поджог, кроме того, специалисты нашли место и средства преступления.