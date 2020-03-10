В Анапе загорелись плавни на площади 1600 кв. метров
В станице Анапской 10 марта произошел крупный пожар в плавнях реки Анапка
Информация о возгорании сухой растительности и камыша поступила пожарным в 18:38. В течение семи минут к месту ЧП прибыли первые подразделения.
«По состоянию на 19:45 в плавневой зоне в Анапской действуют два очага на общей площади 1600 кв. метров. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар тушат более 30 человек и пять единиц техники. В ночное время спасатели организуют дежурство в станице.
Как писали Юга.ру, в ноябре в этих же плавнях произошел крупный пожар — тогда между Анапой и хутором Чембурка сгорело 24 га камыша. Причиной возгорания назвали поджог, кроме того, специалисты нашли место и средства преступления.
Читайте также:
Всего, по данным МЧС, за сегодняшний день на территории края произошло девять возгораний сухой растительности, три из которых уже ликвидированы. Продолжает действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.
Читайте также
«Он тиран там и так далее»
Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную
Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»