Под Анапой произошел крупный пожар в плавнях

В станице Анапской утром 31 марта загорелся камыш в плавнях на площади более 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании камышей на улице Набережной в станице Анапской поступило спасателям в 10:47. На место приехал 21 человек и 7 машин, тогда площадь пожара составляла 400 кв. метров. К 14:11 пламя распространилось на территории 1,2 тыс. кв. метров, огонь продолжают тушить 34 человека.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили небольшое снижение температуры и осадки, однако класс пожароопасности остался на прежнем уровне.

Напомним, днем 30 марта около поселка Белозерного под Краснодаром загорелось озеро с лотосами.