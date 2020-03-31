Под Анапой произошел крупный пожар в плавнях

Краснодарский край

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В станице Анапской утром 31 марта загорелся камыш в плавнях на площади более 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании камышей на улице Набережной в станице Анапской поступило спасателям в 10:47. На место приехал 21 человек и 7 машин, тогда площадь пожара составляла 400 кв. метров. К 14:11 пламя распространилось на территории 1,2 тыс. кв. метров, огонь продолжают тушить 34 человека.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили небольшое снижение температуры и осадки, однако класс пожароопасности остался на прежнем уровне. 

Напомним, днем 30 марта около поселка Белозерного под Краснодаром загорелось озеро с лотосами.

Анапа МЧС Пожароопасность Пожары

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