На жителя Крыма завели дело за то, что нарушил режим самоизоляции и заразил медика коронавирусом. Вот что ему грозит

МВД по Крыму 30 марта сообщило о возбуждении уголовного дела на местного жителя, который заразил коронавирусом медика и нарушил режим самоизоляции

С 17 марта в Крыму и Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В регионе отменили массовые мероприятия, запретили работу кафе и других точек общепита, не работает часть магазинов, а также бассейны, салоны красоты, парки и музеи. Работа же отелей ограничена до лета.

По данным на сегодняшний день, на полуострове коронавирус подтвержден у 15 жителей, под медицинским наблюдением на дому находятся порядка 2,8 тыс. человек, а в медучреждениях и обсерваторах — больше 70.

29 марта на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов потребовал возбуждать уголовные дела в отношении граждан, по вине которых произошло заражение других людей, напомнил RT. На том же заседании региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что первый человек, подхвативший инфекцию на территории Крыма, вопреки требованиям соблюдения карантина, отправился в медицинский центр, где во время осмотра заразил коронавирусом медика.

В пресс-службе МВД по Крыму рассказали «Интерфаксу», что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

За нарушение карантина и заражение медработника гражданину грозит лишение свободы сроком на год либо штраф до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за полгода. Его также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, назначить обязательные работы на срок до 360 часов, либо на год назначить исправительные работы.

Если заражение медика приведет к летальному исходу, наказанием будет лишение свободы на тот же срок, обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные работы от полугода до двух лет, принудительная работа до пяти лет.

Отметим, что это не первое уголовное дело в России, связанное с коронавирусом. Так, 23 марта следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста региона Ирины Санниковой из-за того, что женщина скрыла свой отпуск в Испании, не прошла обязательный двухнедельный карантин, сразу по приезду вела лекции, а потом у нее диагностировали коронавирус. Позже Санникову уволили. 28 марта в Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина. Кроме того, в стране стали применять и административные меры наказания за нарушение самоизоляции. Например, 30 марта на жителя Ямала составили протокол за нарушение самоизоляции, так как мужчина пошел выгуливать собаку.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Вирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях он может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности, например дверной ручке: заражение происходит, когда человек трогает загрязненными руками рот, нос или глаза. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса.

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