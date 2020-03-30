Самолет из Сочи экстренно сел в Москве со сработавшим датчиком отказа двигателя

В Москве в ночь на 30 марта приземлился самолет из Сочи, у которого сработал датчик отказа двигателя

Посадка пассажирского Boeing-737 в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Специалисты выясняют, почему сработал датчик отказа левого двигателя. На борту находилось семь членов экипажа и 154 пассажира, сообщило ТАСС.

Как писали Юга.ру, с 27 марта власти Кубани временно прекратили авиасообщение между Краснодаром и Сочи для борьбы с распространением коронавируса. С того же дня Россия полностью отменила регулярные и чартерные полеты в другие страны.

На момент выхода новости в мире известно о 722,4 тыс. заболевших, выздоровело 151,9 тыс. человек, умерло почти 34 тыс. человек. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, четверо умерли. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 16 пациентов.