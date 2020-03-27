Минздрав рассказал, что на Кубани осталось два бэби-бокса

Минздрав Краснодарского края ответил на запрос Юга.ру и рассказал о состоянии бэби-боксов в регионе

В Минздраве Кубани 27 марта рассказали порталу Юга.ру, что сейчас на территории края работают два бэби-бокса: в клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодара и в детской городской больнице Армавира.

В краевой столице бэби-бокс обслуживает технический персонал больницы, в Армавире — организация, которая по контракту обслуживает технику (раз в месяц). Обслуживание бэби-бокса ежегодно обходится примерно в 10 тыс. рублей.

При этом в министерстве здравоохранения отметили, что профилактика и замена устройств на время их ремонта не предусмотрена.

Напомним, бэби-боксы появились на Кубани в 2011 году, за все время в них оставили 26 детей. В июне 2012-го в регионе было шесть бэби-боксов: по одному в Сочи и Армавире и по два в Краснодаре и Новороссийске. Тогда в краевом департаменте здравоохранения заявляли, что стоимость каждого из них составляет порядка 10 тыс. евро.