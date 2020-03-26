В Чечне сироты ждут квартиры от государства 49 лет — Счетная палата

Ингушетия, Краснодарский край, Чечня, Крым, Вся Россия

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Счетная палата 26 марта рассказала, как долго в разных регионах России дети-сироты ждут положенное им от государства жилье

Государственные аудиторы проверили, как российских регионах реализуется механизм обеспечения жильем детей-сирот и сочли нынешнюю практику неэффективной, сообщило издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 14 лет попадают в очередь на жилье, а с 18 лет имеют право на получение квартиры. На начало 2020 года в списке на получения жилья числится 279 тыс. человек. На обеспечение сирот жильем ежегодно из бюджетов разного уровня выделяют более 32 млрд рублей.

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По данным Счетной палаты, в среднем сироты ждут квартиру около 7 лет. Однако в Крыму срок получения жилья превышает 20 лет, в Мордовии ожидание занимает 34 года, в Ингушетии — 47 лет, в Чеченской Республике дети-сироты ждут квартиру 49 лет.

В отчете СП говорится, что госорганы неэффективно выполняют свои обязательств по предоставлению жилья и эта ситуация не меняется с 2015 года, написал телеканал «360».

Юга.ру писали о громких случаях на Кубани, связанных с предоставлением жилья сиротам. Так, в Сочи в 2020 году десять детей-сирот получили квартиры только после вмешательства прокуратуры. А в 2019 году на экс-главу Усть-Лабинского района завели дело за то, что сироты получили вместо квартир бараки, где жили заключенные.

Дети-сироты Жилье Счетная палата

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