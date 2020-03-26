В Чечне сироты ждут квартиры от государства 49 лет — Счетная палата

Счетная палата 26 марта рассказала, как долго в разных регионах России дети-сироты ждут положенное им от государства жилье

Государственные аудиторы проверили, как российских регионах реализуется механизм обеспечения жильем детей-сирот и сочли нынешнюю практику неэффективной, сообщило издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 14 лет попадают в очередь на жилье, а с 18 лет имеют право на получение квартиры. На начало 2020 года в списке на получения жилья числится 279 тыс. человек. На обеспечение сирот жильем ежегодно из бюджетов разного уровня выделяют более 32 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, в среднем сироты ждут квартиру около 7 лет. Однако в Крыму срок получения жилья превышает 20 лет , в Мордовии ожидание занимает 34 года, в Ингушетии — 47 лет , в Чеченской Республике дети-сироты ждут квартиру 49 лет.

В отчете СП говорится, что госорганы неэффективно выполняют свои обязательств по предоставлению жилья и эта ситуация не меняется с 2015 года, написал телеканал «360».