В Сочи десять детей-сирот получили квартиры только после вмешательства прокуратуры
В 2019 году в Сочи десяти детям-сиротам по требованию прокуратуры выделили положенные квартиры
В январе в прокуратуру обратилась жительница Сочи. Она в раннем детстве осталась сиротой и долго состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Когда ей исполнилось 18 лет, администрация города не предоставила ей положенное по закону жилье, поэтому ей пришлось жить у своего бывшего опекуна.
Девушка потребовала провести проверку соблюдения законодательства о защите жилищных прав детей-сирот на курорте.
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После проверки прокуратура установила, что администрация Сочи действительно не предоставила заявительнице положенное по закону жилье и в суде потребовала приобрести квартиру. Центральный суд Сочи удовлетворил иск.
Всего 2019 году таких исков было десять, все они были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
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