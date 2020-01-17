В Сочи десять детей-сирот получили квартиры только после вмешательства прокуратуры

Краснодарский край

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В 2019 году в Сочи десяти детям-сиротам по требованию прокуратуры выделили положенные квартиры

В январе в прокуратуру обратилась жительница Сочи. Она в раннем детстве осталась сиротой и долго состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Когда ей исполнилось 18 лет, администрация города не предоставила ей положенное по закону жилье, поэтому ей пришлось жить у своего бывшего опекуна.

Девушка потребовала провести проверку соблюдения законодательства о защите жилищных прав детей-сирот на курорте.

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После проверки прокуратура установила, что администрация Сочи действительно не предоставила заявительнице положенное по закону жилье и в суде потребовала приобрести квартиру. Центральный суд Сочи удовлетворил иск.

Всего 2019 году таких исков было десять, все они были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Дети-сироты Жилье Недвижимость Прокуратура Сочи

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