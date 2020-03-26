В Черном море зафиксировали активность радиобуя. Возможно, там находится пилот упавшего истребителя Су-27

Истребитель Су-27 ВКС России при плановом полете пропал с экранов радаров 25 марта около 20:10 над акваторией моря в 50 км от Феодосии. Самолет и пилота всю ночь искали спасатели.

В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что в 5:25 в районе Севастополя зафиксировали активность радиобуя [передатчика для сигнала бедствия — Юга.ру]. К месту направили два проходящих недалеко судна. Есть надежда, что в этой точке находится резиновая лодка с летчиком, сообщило РИА «Новости».

Сейчас истребитель ищут около шести судов, поиски осложняются плохой погодой, написал RT.