В Черном море зафиксировали активность радиобуя. Возможно, там находится пилот упавшего истребителя Су-27
В Черном море спасатели продолжают искать пилота пропавшего с радаров истребителя Су-27
Истребитель Су-27 ВКС России при плановом полете пропал с экранов радаров 25 марта около 20:10 над акваторией моря в 50 км от Феодосии. Самолет и пилота всю ночь искали спасатели.
В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что в 5:25 в районе Севастополя зафиксировали активность радиобуя [передатчика для сигнала бедствия — Юга.ру]. К месту направили два проходящих недалеко судна. Есть надежда, что в этой точке находится резиновая лодка с летчиком, сообщило РИА «Новости».
Сейчас истребитель ищут около шести судов, поиски осложняются плохой погодой, написал RT.
Напомним, за несколько часов до этого в Кавказском районе при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет L-39. Его пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиаучилища, он погиб. Позже Министерство обороны назвало возможную причину крушения и заявило, что пилот не успел катапультироваться, потому что уводил судно от населенного пункта.