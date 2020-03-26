На Кубани погибший при крушении самолета курсант не успел катапультироваться, потому что уводил судно от населенного пункта

Краснодарский край

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Министерство обороны назвало возможную причину падения учебного самолета L-39, где погиб курсант краснодарского авиаучилища

Днем 25 марта в Кавказском районе Кубани разбился военный самолет L-39, который выполнял учебно-тренировочный полет. Судно пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, он погиб.

Позже в министерстве обороны России рассказали журналистам, что одной из причин катастрофы специалисты рассматривают технический отказ летательного аппарата. В министерстве уточнили, что самолет упал в поле и ничего не разрушил. Пилот не смог катапультироваться, потому что в момент падения отводил судно от населенного пункта. При этом курсант все же применил систему катапультирования, однако высоты не хватило для ее штатной работы, пишет ТАСС.

Погибший курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков летал на самолетах такого типа более 60 часов.

Напомним, через несколько часов после крушения самолета L-39 над Черным морем в районе Феодосии пропал военный истребитель Су-27.

Авиакатастрофы Авиация Кавказский район смерть

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