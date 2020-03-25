На Кубани разбился военный самолет, пилот-студент погиб

Краснодарский край

Распечатать

В Кавказском районе Кубани 25 марта потерпел крушение военный самолет L-39

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в нем находился один пилот, который погиб при крушении, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информацию об инциденте подтвердили в Минобороны РФ. Выяснилось, что судно принадлежало Краснодарскому военному авиаучилищу.

«Самолет пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. К месту падения направили специалистов поисково-спасательной службы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, самолет загорелся при крушении вне населенного пункта. Причиной ЧП могла стать ошибка пилота, полагают в экстренных службах.

Как писали Юга.ру, в декабре возле аэродрома Кореновска, где расположена военная часть, разбился военный вертолет Ми-28Н. Судно выполняло тренировочный полет в темноте во время тумана и пропало с радара. Позже вертолет нашли разрушенным, два члена экипажа погибли. 

Авиакатастрофы Авиация Кавказский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Магазины, аптеки, больницы. В Кремле уточнили, на кого не распространится указ о нерабочей неделе
Путин поручил ввести в стране кредитные каникулы. Но не для всех
Из Сочи в Абхазию приостановили экскурсии из-за коронавируса
На Кубани с 26 марта должны закрыться все кинотеатры, досуговые заведения, фудкорты и фитнес-центры; нельзя будет курить кальяны. За нарушение грозят санкции
Стоимость 14 км объезда Тимашевска снизили с 14 млрд до 10,2 млрд рублей
На Кубани разбился военный самолет, пилот-студент погиб

Лента новостей

Статьи

Две недели на удаленке

Сотрудники Юга.ру делятся своим опытом

Статьи

10 000 детей без верного диагноза и помощи

Что не так с выявлением аутизма на Кубани

Статьи

«Индустрия в нокдауне»

Владельцы краснодарского общепита о том, как выживают во времена коронавируса

Реклама на портале