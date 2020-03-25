На Кубани разбился военный самолет, пилот-студент погиб

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в нем находился один пилот, который погиб при крушении, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информацию об инциденте подтвердили в Минобороны РФ. Выяснилось, что судно принадлежало Краснодарскому военному авиаучилищу.

«Самолет пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. К месту падения направили специалистов поисково-спасательной службы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, самолет загорелся при крушении вне населенного пункта. Причиной ЧП могла стать ошибка пилота, полагают в экстренных службах.