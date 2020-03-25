Военный истребитель Су-27 упал в Черное море
В Черном море 25 марта потерпел крушение российский истребитель Су-27
Самолет Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров около 20:10 над акваторией моря в 50 км от Феодосии.
«При проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолет выполнял плановый полет.
Сейчас проводится операция по спасению пилота самолета, в ней участвуют Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также другие суда, которые находились рядом с местом ЧП.
В Минобороны отметили, что поиск летчика затруднен сложными метеоусловиями, передает РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, за несколько часов до этого на Кубани произошло ЧП с участием еще одного военного судна. В Кавказском районе при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет L-39. Его пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиаучилища, он погиб.
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