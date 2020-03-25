Военный истребитель Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров около 20:10 над акваторией моря в 50 км от Феодосии.

«При проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. В ведомстве уточнили, что самолет выполнял плановый полет.

Сейчас проводится операция по спасению пилота самолета, в ней участвуют Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также другие суда, которые находились рядом с местом ЧП.

В Минобороны отметили, что поиск летчика затруднен сложными метеоусловиями, передает РИА «Новости».